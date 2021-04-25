疫情影響高雄失業男竟變造彩券 橋院處2年2月
高雄市夏姓男子受疫情影響失業，又因家中有2老要照顧，竟將中獎1百元的刮刮樂彩券變造成中獎5萬元，並至彩券攤位成功兌換現金8千元及價值3萬2千元彩券，彩券攤商將夏男變造的彩券拿到銀行才發現有異報警，橋頭地方法院審理後依變造有價證券罪，處夏男有期徒刑2年2月，可上訴。
判決指出，夏姓男子今年2月25日向刮刮樂彩券攤商購買1張彩券，夏男發現中獎1百元後，將之前沒中獎的彩券數字黏貼到中獎彩券上，變造成中獎5萬元，再持變造的彩券回到彩券攤位，聲稱自己中了5萬元，攤商信以為真，扣除稅金後給夏男等值的現金及彩券，直到攤商持彩券到銀行兌現才發現有異報警。
審理時夏男坦承犯案並稱，自己曾從事餐飲業，月薪約4萬，後來受疫情影響失業，家中經濟困頓，他又要獨自扶養高齡罹病的父母才犯下此案，夏男案發後已全額賠償攤商損失的4萬元，當面向攤商道歉並獲得原諒。
法院審酌，夏男過去曾有偽造有價證券前科紀錄，民國96年假釋出獄、99年期滿，本次又因失業沒了經濟來源再犯此案，但法院考量夏男犯後坦承犯行，也已向攤商道歉獲得原諒，兼衡夏男家庭經濟狀況，處有期徒刑2年2月，可上訴。
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