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自以為天衣無縫！ 男子持別人提款卡盜領監視器全都錄

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

26歲吳姓男子被控於2018年12月間，涉嫌拿取曾姓被害人放置於轎車內提款卡、身分證後，隨意以身分證所載出生年月日數字輸入為提款卡密碼，提領4萬2000元。吳使用完畢後，又將該提款卡及身分證放回曾轎車原處。曾事後發現帳戶短少，後報警法辦，警方調閱監視錄影畫面查出吳涉案。台南地院依吳違反非法由自動付款設備取財罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，吳2018年12月18日凌晨1點35分，開啟曾停放台南市區轎車駕駛座車門後，拿取曾放置於車廂左車門手把內銀行提款卡及身分證，未經曾同意或授權，同一天凌晨1點41分，步行至台南市銀行前，隨意以曾身分證所載之出生年月日數字輸入為提款卡密碼，使自動櫃員機付款設備辨識系統對真正持卡人識別陷於錯誤，誤認吳有正當權源持卡人，吳提領金額4萬,2000元。

吳使用完畢提款卡後，又把提款卡及身分證等證件放回車輛原處，領得款項全都花用殆盡，曾發現帳戶遭盜領後報警處理，經警調閱監視錄影畫面，查出吳涉案。

法官認為，吳所為觸犯刑法第339條2第1項，非法由自動付款設備取財罪。審酌犯罪動機、手段、所得、告訴人所受損害、偵查中否認犯行，法院訊問時始行坦承犯行態度，經濟狀況等一切情狀，量處其刑。

26歲吳姓男子被涉嫌拿取被害人提款卡後盜領4萬2千元，台南地院依吳違反非法由自動付款設備取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片
26歲吳姓男子被涉嫌拿取被害人提款卡後盜領4萬2千元，台南地院依吳違反非法由自動付款設備取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片

身分證 車廂

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