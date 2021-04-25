摩鐵隱密高適合談公事？法官駁小王：到那不就是想...

高雄李姓男子攜著陳姓人妻在高雄一家汽車旅館（摩鐵）開房談公事，兩人離開時被陳女的洪姓丈夫抓包，洪質疑李男讓他戴綠帽，求償30萬元，李男反駁，稱摩鐵隱密性高適合談公事，兩人是到摩鐵「修改工作文件」，但法官舉近年名人到摩鐵開房出軌的新聞，認為成年男女到摩鐵獨處，不外乎就是發生性行為，因此判李男須賠洪男12萬元。

判決指出，李男、陳女兩人因為工作結識擦出火花，洪男懷疑陳女與李男過從甚密，請來徵信社跟監調查；前年5月31日起，陳女、李男多次被拍到在街頭牽手、摟腰，甚至將頭伸入車內親吻陳女等親密舉動。

前年7月3日晚間6時30分許，李男、陳女開一部車到鳳山區某間摩鐵開房，兩人獨處房內長達2小時，洪男經由徵信社人員通報趕到現場，當場報警提告李妨害家庭，後來因大法官釋憲，通姦宣告除罪化，李男被高雄地檢署處分不起訴，洪認為李男侵害他的配偶權，向李提出民事求償30萬元。

李男到庭時喊冤，稱兩人會到摩鐵是因為洪男長期懷疑陳女出軌，陳感覺有人跟蹤，如果在公開場合碰面壓力太大，才會選擇到隱密性高的摩鐵「辦公」，兩人在裡面修改完文件、吃完晚餐後就離開，沒想到一出門就碰到洪男率警察到場；其他牽手、擁抱等動作，是因為陳女身體不適，他出手攙扶的「禮貌性」動作，還斥責洪男想太多。

不過，高雄簡易庭認為，摩鐵因為隱密性高，對於男女發生關係非常方便，且近年因為廣告或是公眾人物出軌等新聞，民眾對於摩鐵已經有「入內就是發生性行為」的既定印象，成年男女在房內獨處，易使人聯想到發生性行為；雖洪男未在摩鐵房內兩人發生關係的鐵證，但如果是要修改文件，大可挑隱性性更高的公司辦公室，但兩人卻選擇車庫與房間相連的摩鐵談公事，顯然有違常理，不採信李男說法。