快訊

7歲童被摔近腦死 柔道館被灑冥紙丟雞蛋寫「教練出來面對」

潛艦國造老被看衰 蔡總統將南下視察船殼組合平息質疑

男大生涉虐死雲科大流浪犬緩起訴 網友表達失望

中央社 / 雲林縣25日電

雲科大校內流浪犬「阿魯」遭虎尾科大廖姓男學生虐殺，遭檢方緩起訴處分。學生動保社團張貼結果，網友回應難掩失望；雲檢今天表示，廖男坦承犯行、無前科，給予自新機會。

雲林地檢署主任檢察官兼發言人江金星今天表示，廖男犯後坦承犯行，深表悔悟，歷司法偵查程序應有所警惕，承辦檢察官予以緩起訴處分，並需向公庫支付處分金，以及前往公益團體提供一定時數義務勞務，以促使改過遷善，未來能重視動物生命尊嚴。

江金星指出，廖男遭約談期間，家人發現他的壓力大、身心出現狀況前往醫院治療；廖男到案坦承犯行，且無前科，檢方予以緩起訴處分，附帶罰鍰及公益團體服勞務，希望給予一個自新機會。

虎尾科技大學主任秘書胡智熊指出，事件發生後，校方雖然沒有將廖生退學，但除了記過，也要求廖生需接受校內諮商輔導，之後廖生已於去年8月申請休學。

雲林科技大學的「汪汪社」去年4月間發現校內受歡迎的流浪犬「阿魯」失蹤後向警方報案。雲林縣動植物防疫所追查到虎尾科大廖姓男學生涉嫌。

動植物防疫所表示，廖男民國108年6月間與另一雲科大陳姓學生在斗六市龍潭路抓到這隻白底棕色大斑塊犬隻「阿魯」，並以機車將牠載回虎科大附近飼養。

動植物防治所調查，由於「阿魯」去年6月至10月間曾兩度跑回雲科大，廖男在三度抓到「阿魯」後，將牠吊掛在租屋處陽台欄杆上一晚當作懲罰，隔天早上查看時，才發現「阿魯」已死。

「汪汪社」提供相關事證協助偵辦，防疫所人員約談廖男，廖男坦承犯行，另一隻校內流浪犬「咖喱飯」也遭廖男虐殺，全案依違反動保法函送法辦。陳姓男學生因未涉虐狗，無刑責問題。

「汪汪社」日前在官網張貼公告「校浪阿魯及咖喱飯確認遇害。漫長的訴訟程序其實在去年就結束了。近日透過知情人士才得知緩起訴處分結果早已出爐。」網友留言這種結果令人遺憾、失望及難以接受。

流浪犬 虐殺

延伸閱讀

澎湖出奇招！民間協力抓狗有賞一隻1000元 縣府：要有捕狗證

歌手葉璦菱點頭原諒 印尼女看護盜領120萬獲緩起訴　

表姊買凶製造假車禍害表弟 雲林地院今裁定羈押

流浪犬遭捕獸夾斷掌 國小主任通報營救教學生尊重生命

相關新聞

安全帽沒扣好遭警開單 台中騎士嗆：你當乞丐我就給你

台中市關姓男子在去年9月間騎機車行經潭子區時，被巡邏警員發現戴安全帽未將帽扣扣上，警員一路跟隨關返回住處時，上前取締告發...

婦遇網友求幫買東西 旁人見金額勸：別再跟他聊天啦

桃園一名年約40歲廖姓婦人，誤信交友軟體的網友話術，差點傻傻匯錢到不知名的海外帳戶。銀行員和警察阻止成功，不過看到婦人想...

急診要求住院遭拒嗆「Ｘ你娘機Ｘ護士」 女遭判拘20日

張姓女子2019年7月晚間到新竹縣國醫藥大學新竹附設醫院急診室掛急診，卻向院方要求住院時，與醫院櫃台兩名護理人員發生爭執...

獨生子家暴老父不撤告 要他入獄「讓裡面的人教育他」

基隆市陳姓男子違反保護令，未搬離老父住處，還偷走家中現金，偽刻父親印章帶到電信公司申辦門號異動，拿走市價2萬多iPhon...

台中宜寧中學廢棄校舍有火光 一男坐火堆旁：取暖而已

台中市南區宜寧中學舊校舍已廢棄，但去年底有民眾發現，舊校舍內有火光，懷疑有人在無人的舊校舍內玩火，警方到場調查時，發現吳...

建立司法外交的里程碑 苗檢廖倪凰獲頒十大傑出女青年

苗栗地檢署檢察官廖倪凰昨天獲頒十大傑出女青年「金鳳獎」， 她以專業法律素養，展現卓越的辦案能力脫穎而出，她則歸功於法務部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。