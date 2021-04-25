舅甥成共諜涉刺探總統行程未遂 二審將宣判

前總統隨扈、退役的孫姓男子遭吸收成共諜，在台發展組織吸收在總統侍衛室任職的外甥，刺探總統蔡英文不公開行程資料未遂。一審判2人有罪，二審日前辯論終結，訂28日宣判。

全案緣於，孫姓男子曾擔任前總統蔣經國、李登輝侍衛室之隨扈，並於退伍後，在中國大陸地區某律師事務所工作，在民國90年底至91年初間，因其商務關係及立法委員助理的身分，參加台商聚會時認識方姓男子。

判決指出，孫男明知方男為情報工作人員，所屬單位為大陸地區軍事機關，負有對台工作、情蒐任務，竟為圖在大陸地區以關說司法方式牟取暴利，以及每月可獲得5000元至1萬元不等人民幣工作費及三節獎金等私利，遭方男吸收，意圖危害國家安全，而為發展組織、刺探或交付公務上應秘密文書。

判決指出，孫男於97年間至105年間以招待出國（印尼峇里島、新加坡、韓國等國）旅遊方式吸收現役軍人的王姓外甥，並在旅遊期間脫團帶著王男與方男等人餐敘，建立關係。王男則曾擔任前總統陳水扁警衛大隊警衛官、前總統馬英九中興侍衛室警衛官、總統蔡英文就任期間任憲兵指揮部警衛大隊警衛官。

此外，孫男於107年間要求時任特勤中心的王男蒐集蔡總統私下接見美國及日本議員相關不公開行程的名單、時間、地點資料，王男詢問相關單位後，發現無法取得而作罷。

孫男要求王男蒐集總統府侍衛長、副侍衛長等人的姓名、職務、公務電話以及各值班輪值表等資料，王男以軍用網路帳號密碼登入列印永和警衛室、大安警衛組等所有輪值主管真實姓名、公務電話以及特勤中心與總統府侍衛室值班表。這些資料經由孫男，最後交付給方男等人。

全案因國家安全局接獲情資，交予法務部調查局國家安全維護工作站進行調查後，循線監聽孫男、王男等人電話後，由桃園地檢署指揮偵辦。桃檢起訴孫男及王男之外，另查獲孫男欲吸收在海軍紀德艦擔任下士的姪子，但罪證不足，姪子獲不起訴。

一審桃園地方法院審酌孫男曾任軍官、王男於行為時為現役軍人，理應較一般人更知悉國家效忠的重要性，但是他們竟罔顧國家栽培及照顧，從事背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全，且孫男發展組織、吸收現役軍人、交付公務上應秘密文書，期間非短、所獲利益鉅大，形同將國家現役軍人、公務機密均作為其換取私利的籌碼。

一審考量，2人於檢方偵查及法院審理時均自白犯行，並非毫無悔意，且符合減刑要件，依違反國家安全法，判孫男3年4月，未扣案犯罪所得人民幣147萬9000元、新台幣67萬多元、美金現鈔2萬元追邀沒收；王男遭判1年10月，緩刑5年，須付公庫新台幣10萬元，向政府機關或公益機構提供240小時義務勞務。

一審考量，王男沒有前科，犯後坦承犯行，僅因一時受舅舅所施加的親情壓力及所給予的私利所誘惑，導致犯案，犯後於去年9月遭國防部為停役及撤職處分，相信他經此次偵審程序、科刑及停役、撤職等嚴厲處分教訓，能知所警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，日前辯論終結，訂於28日宣判。