安全帽沒扣好遭警開單 台中騎士嗆：你當乞丐我就給你

台中市關姓男子在去年9月間騎機車行經潭子區時，被巡邏警員發現戴安全帽未將帽扣扣上，警員一路跟隨關返回住處時，上前取締告發，引來關的不滿，嗆警「你就做乞丐，我就給你嘛」，遭警方依妨害公務罪偵辦，全案經台中地院審理後，依法判關拘役15天，得易科。

判決指出，關姓男子在去年9月12日下午4時許，騎機車行經潭子區福潭路、潭陽路交岔路口時，因未繫安全帽扣，遭巡邏警員一路跟回住處取締，引來關與警員爭執是否有違法時，關情緒激動，怒嗆警員「你要當乞丐，我就給你嘛」、「我給乞丐都不只這個錢」，遭警方依妨害公務罪送辦。