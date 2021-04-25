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婦遇網友求幫買東西 旁人見金額勸：別再跟他聊天啦

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名年約40歲廖姓婦人，誤信交友軟體的網友話術，差點傻傻匯錢到不知名的海外帳戶。銀行員和警察阻止成功，不過看到婦人想匯款的金額後，直勸她把對方帳號封鎖，「不要再跟他聊天啦」。

八德警分局表示，事情發生在本月21日，廖婦準備匯款11萬元，自稱是網友「Scott」買東西的運費，只知道是一只金屬保險箱，不清楚保險箱內裝的是何物。廖婦對網友背景一問三不知，付了運費，東西也不是她的，但因為誤信對方話術，所以執意匯款，幸員警及時趕到，查清帳戶是海外警示帳戶才成功阻詐。

員警苦口婆心勸廖婦「東西不是妳的，幹嘛付錢？」又看廖婦交友軟體還在與「Scott」聯絡，與銀行員一起勸她把對方帳號封鎖了，「不要再跟他聊天啦」。

廖婦誤信不知名網友話術，差點傻傻匯款11萬元到海外帳戶。記者陳俊智／翻攝
廖婦誤信不知名網友話術，差點傻傻匯款11萬元到海外帳戶。記者陳俊智／翻攝

交友軟體

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