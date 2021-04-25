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急診要求住院遭拒嗆「Ｘ你娘機Ｘ護士」 女遭判拘20日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓女子2019年7月晚間到新竹縣國醫藥大學新竹附設醫院急診室掛急診，卻向院方要求住院時，與醫院櫃台兩名護理人員發生爭執，張一氣之下朝兩人大罵「Ｘ你娘機Ｘ護士」，兩名護理人員不甘受辱，案發隔日報警提告；新竹以地院審理終結，張被依公然侮辱罪判拘役20日，易科罰金2萬元，換句話說，張用髒話辱罵對方，一個字要罰2800多元。

法官審理時，張坦承罵髒話，卻否認妨害兩名護理人員名譽，辯稱她是對著老公講這句話，不是在罵對方。

其中一名護理人員稱，當時她在幫其他病患掛號，張女就到櫃台拍桌，稱「為何不是先幫我掛號，是我先來的」，當時她回應該名病患的情況特殊需要確認，請張稍待，之後另名護理人員就到櫃檯告訴張，醫生說回家休養就好，不料張就開始大呼小叫，之後就罵髒話。

法官認為，張女因不滿要求住院遭拒，竟在公共場所侮辱護理人員，明顯不尊重他人名譽法益，犯後又始終否認犯行，至今未與對方和解，態度不佳，審酌依公然侮辱罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

張女2019年7月晚間到新竹縣國醫藥大學新竹附設醫院急診室掛急診，卻向院方要求住院時，與醫院櫃台兩名護理人員發生爭執，一氣之下大罵「Ｘ你娘機Ｘ護士」，被依公然侮辱罪判拘役20日，易科罰金2萬元。圖／報系資料照
張女2019年7月晚間到新竹縣國醫藥大學新竹附設醫院急診室掛急診，卻向院方要求住院時，與醫院櫃台兩名護理人員發生爭執，一氣之下大罵「Ｘ你娘機Ｘ護士」，被依公然侮辱罪判拘役20日，易科罰金2萬元。圖／報系資料照

新竹 公然侮辱

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