獨生子家暴老父不撤告 要他入獄「讓裡面的人教育他」

基隆市陳姓男子違反保護令，未搬離老父住處，還偷走家中現金，偽刻父親印章帶到電信公司申辦門號異動，拿走市價2萬多iPhone XR手機。基隆地方法院審理時，陳父堅持不撤告，指他教不了兒子，要讓獨子入獄「讓裡面的人教育他」。法院判陳應執行有期徒刑1年6個月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，陳男對父親家暴，基隆地院前年10月31日核發保護令，裁定陳男不得對父親身體、精神或經濟上，施以騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為。

保護令要求陳男應在前年11月12日中午12點前遷出父親住所，但陳在13日上午7點多仍待在父親住處，警方接獲報案將他逮捕。去年1月7日到11日下午5點多，陳又回父親住處居住，被警方再次查獲。

去年1月15日下午陳男乘無人注意，以徒手拉扯及持滅火器敲打方式，破壞父親住處外鐵門及內門鎖後進入屋內，偷走現金6000元並留宿一晚。

陳男未經父親同意，找不知情的刻印業者偽刻陳父印章，去年1月16日到電信公司，持偽刻印章向電信服務人員佯稱，受父親委託申辦行動電話門號異動，把月租費從199元提高到1799元，租約36個月，取得搭配方案的蘋果手機。

基隆地院審理時，陳父稱只有這個兒子，但太教人失望。父母教育沒有效，兒子還會罵父母親，所以堅持不心軟撤告，要讓兒子進監獄讓裡面的人教育，讓兒子乖一點並改過自新。

法院認為，陳男行為深深傷害老父的心，考量家暴行為多有長期性、習慣性、隱密性、連續性特徵，判斷家庭成員行為是否構成精神不法侵害，除參酌社會客觀標準，更應納入被害人是否因加害人行為產生痛苦恐懼或不安全感，認定犯行。