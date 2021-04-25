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台中宜寧中學廢棄校舍有火光 一男坐火堆旁：取暖而已

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區宜寧中學舊校舍已廢棄，但去年底有民眾發現，舊校舍內有火光，懷疑有人在無人的舊校舍內玩火，警方到場調查時，發現吳姓男子就在坐在火堆旁，吳辯稱「只是繞繞，看到火堆就坐下取暖」，警方依違反社維法送辦後，台中地院台中簡易庭依法判罰2000元，可抗告。

裁定指出，吳姓男子是粗工，他在去年12月17日凌晨零時許，被警方發現在南區宜寧中學的舊校舍內，堆放木頭引火燃燒，吳辯稱，他是當天深夜11時許進入宜寧中學舊校區，「只是走走繞繞，因看到有火堆就坐下來取暖」，堆木頭生火的另有其人。

不過警方詢問後，仍認定吳的行為，已涉犯社會秩序維護法中公共場所，無正當理由引火燃燒垃圾，客觀上顯有危害安全之虞，函送台中地院簡易庭裁罰。

台中地院簡易庭法官審理後，根據警方現場採證的跡證，認為該火堆的樹木、殘枝並不足以燃燒一個多小時，認為該火堆的枯木是由吳所撿拾、燃燒的，並無疑義，依法判罰2000元，可抗告。

台中市吳姓男子在去年12月間，在南區宜寧中學舊校區燃燒枯木，台中地院台中簡易庭判罰2000元。圖／報系資料照
台中市吳姓男子在去年12月間，在南區宜寧中學舊校區燃燒枯木，台中地院台中簡易庭判罰2000元。圖／報系資料照

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