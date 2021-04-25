建立司法外交的里程碑 苗檢廖倪凰獲頒十大傑出女青年

苗栗地檢署檢察官廖倪凰昨天獲頒十大傑出女青年「金鳳獎」， 她以專業法律素養，展現卓越的辦案能力脫穎而出，她則歸功於法務部推動「團隊辦案」，獎項是全署共同努力下獲得的成果。去年9月苗栗地檢署檢察官黃振倫，也獲國際青年商會中華民國總會第十大傑出青年肯定，苗檢同仁都與有榮焉。

中華民國歷屆十大傑出女青年協會昨天舉辦第25屆十大傑出女青年金鳳獎頒獎典禮，廖倪凰在司法類脫穎而出，她擁有台灣大學法律、外文雙學位，出國進修取得哈佛大學法學碩士、紐約州律師資格，也曾在證交所、大型律師事務所任職。

她秉持關懷台灣及社會服務的熱忱，決心投入司法工作，2011年分發到苗檢至今，2014年間偵辦慶云公司吸金案，組織複雜且被害人遍布全國，目前二審判決認定犯罪所得已達79億餘元，2018年波蘭詐騙機房案則是透過她的外語、法律專業能力，飛往波蘭偵辦案件過程，讓波蘭公務部門對台灣司法產生相當信賴，開啟與波蘭司法互助的大門，建立台灣司法外交進入歐洲的重要里程碑。