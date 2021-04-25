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謊稱小孩喝飲料被塑膠片割傷求償 女子詐財吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

黃姓女子被控去年8月間向陳姓女子經營飲料店購買飲料後，涉嫌向陳女謊稱飲料內有塑膠片，造成她小孩嘴唇遭塑膠片割傷，陳女信以為真，以150元及飲料1杯作為賠償。黃又以小孩嘴唇割傷須要進行手術，向陳女索取醫療費用，陳女察覺有異報警法辦起訴，台南地院依黃觸犯詐欺取財和詐欺取財未遂罪，判處拘役20天，案可上訴。

判決說，黃姓女子因之前曾前往陳姓女害人經營飲料店消費，去年8月5日再次向陳女購買飲料後，同一天8點13分起，分別以撥打電話及以Messenger通訊軟體，陸續向陳佯稱她所購買飲料內有塑膠片，導致她小孩飲用時嘴唇遭塑膠片割傷，向陳女求償。

陳女陷於錯誤，同意賠償醫藥費用，去年8月7日晚上8點40分，在台南市中西區中正路與國華街交岔路口處，交付150元及飲料1杯給黃作為賠償。

黃女又以手機連接網際網路擷取他人分享嘴唇受傷照片，翌日下午3點42分許起陸續以Messenger通訊軟體向陳女佯稱，她的小孩先前飲用飲料時嘴唇遭塑膠片割傷須要進行手術，並傳送上開照片給陳女，向陳女索取醫療費用2800元。

陳女因察覺有異，進而上網搜尋而識破，假意迎合黃女要求，雙方於去年8月11日下午3點多，相約在台南市某餐飲店，陳女當場揭發黃女手段，報警法辦起訴。

法官審酌陳女因一時貪念，竟詐騙被害人財物，欠缺尊重他人財產法益觀念，造成被害人損失，迄未與被害人達成和解、賠償損害，念在犯後坦承犯行，犯罪所生危害

黃姓女子被控涉嫌向被害人謊稱她買的飲料內有塑膠片，造成她小孩嘴唇遭塑膠片割傷，要求賠償及索取醫藥費，台南地院依黃觸犯詐欺取財和詐欺取財未遂罪，判處拘役20天。圖／本報資料照片
黃姓女子被控涉嫌向被害人謊稱她買的飲料內有塑膠片，造成她小孩嘴唇遭塑膠片割傷，要求賠償及索取醫藥費，台南地院依黃觸犯詐欺取財和詐欺取財未遂罪，判處拘役20天。圖／本報資料照片

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