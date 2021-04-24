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音樂老師遭警盤查 警政署：持續加強執勤技巧

中央社 / 台北24日電

音樂女老師詹慧玲指控桃園市中壢警方不當盤查，今天再度發文要求警方公布壓制上銬畫面。警政署表示，相關事證已由警分局移交檢方，將持續加強員警執勤技巧及執法比例原則。

警政署指出，桃園市中壢警分局興國派出所葉姓員警執行勤務實施盤查，過程中遭出言辱罵，涉嫌妨害公務部分，警分局已依法移送地檢署偵辦，並把相關事證提供檢方，後續由檢方調查、偵辦。

警政署表示，將持續加強員警執勤技巧及執法比例原則，以兼顧治安維護工作，落實人權保障。

音樂女老師詹慧玲指控中壢警方不當盤查，今天再度發文要求警方公布壓制上銬畫面；警方表示，由於詹女當時出言辱罵員警，才依妨害公務現行犯逮捕，相關影片將交由檢調查辦。

音樂老師詹慧玲昨天遭桃園市政府警察局中壢分局警員盤查，由於拒絕回答、罵警員「很蠢」，被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲指警察濫權，警方說，該區為治安要點，看見陌生臉孔，依法盤查。

妨害公務 警察 濫權

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