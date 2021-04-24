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反偷拍和公告檢舉達人個資 小心恐侵犯隱私被告

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

檢舉達人不討喜，民眾收到罰單都會互相提醒在某個地點要小心被偷拍和檢舉，若發現檢舉達人，常有民眾反偷拍，使用通訊軟體公布周知，並附上檢舉達人的交通工具車號。法界人士認為，可以公開自己的事情，但公開檢舉達人的資料就可能構成侵犯隱私。

彰化縣田中鎮一名女子今年3月30日騎機車外出，停等紅燈因沒停在機車停等區被拍照檢舉，近日她收到900元罰單，氣得跟友人抱怨被檢舉達人偷拍，停在機車停等區外面，並未影響交通，竟然收到罰單，後來透過LINE跟朋友分享，互相提醒日後經過這裡要留意偷拍。

另在多個LINE群組轉傳一名檢舉達人被反偷拍，照片裡只見他躲在電線桿內側偷拍違規人，上傳者稱他是「彰化縣檢舉達人，什麼都拍，賺獎金…」，還公告他的車牌號碼要大家注意。

警方表示，田中鎮這名女子沒停在機車停等區，而且只有一輛機車明顯超越停止線，因此被檢舉達人拍照和檢舉，如果很多機車在停等區，沒空間可停等，在不超越停止線的前提下在旁邊停等，警方應該不會開單告發。

警方指出，檢舉交通違規早就沒有獎金，女子被偷拍交通違規行為遭罰款900元，檢舉達人拿不到任何獎金，民眾還是要遵守交通規則，以免被拍照和檢舉。

開業律師鄭智文說，檢舉達人雖然不受歡迎，如果檢舉內容確屬違規事項，民眾不滿他的檢舉行徑而公布散播車號，可能構成侵犯隱私權而觸犯違反個資法。

彰化縣一名檢舉達人被反偷拍和公告車號。圖／民眾提供
彰化縣一名檢舉達人被反偷拍和公告車號。圖／民眾提供
田中鎮一名女子騎車被偷拍和檢舉，氣得大發牢騷。圖／民眾提供
田中鎮一名女子騎車被偷拍和檢舉，氣得大發牢騷。圖／民眾提供

偷拍 罰單

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