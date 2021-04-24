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警違法臨檢女藝術家 律師：行使職權不能恣意妄為

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

藝術家詹慧玲22日在被中壢分局員警以妨害公務罪嫌逮捕，經密錄器公布，外界質疑警方違法臨檢，法界、學界，實務界人士紛紛撻伐，桃園市長鄭文燦也發聲「不護短」；律師林富貴以美國白人警察壓制黑人致死為例，解釋警方應嚴守適法性，手段也應合法，並從錯誤案例學習精進技巧。

律師林富貴指出，美國白人警察壓制黑人致死引起軒然大波，檢察官將警察以謀殺罪名起訴，法官當庭收押，所以不是警察行使職權時可以恣意枉為，仍必須遵守適法性、必要性，也就是說限制人民自由時，所施用的手段必需是合法且必要的。

他表示，美國警察固然可以逮捕犯罪嫌疑人，但是人民已經被逮捕失去抵抗力，不能繼續壓制，結果甚至造成人民無法呼吸造成死亡，所以美國法院認為警方執法過當，警察要為人民死亡負責。

林富貴說，我國依警察職權行使法及大法官會議解釋，人民有犯罪嫌疑才能施以臨檢，姑且不論警方臨檢是否合法，若人民抗拒時，要以妨害公務罪現行犯逮捕，所謂妨害公務是指警方合法執行公務為前提。

因此警方臨檢時，要出示證件，並且向民眾宣示「警方為什麼要臨檢」，如果警方漏未出示證件且沒有向民眾表示臨檢理由，試問警方執行公權力合法嗎？如果執行任務欠缺完備，人民反抗難道就是妨害公務嗎？

林坦言，刑事警察常發生師徒相授以訛傳訛的憾事，呼籲警方在進修訓練時邀請實務經驗的司法人員，就現行判決認定警方執法過當的案例詳為分析解説。

他舉例，實務上常見警方取締色情業，未先報備，遭業者控告陷井教唆或是白吃白喝不成反臉抓人，其實警方可以透過在職訓練，提升辦案技巧。

中壢分局。記者曾健祐／攝影
中壢分局。記者曾健祐／攝影

警察 臨檢 妨害公務

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