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無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

黑衣人闖中崙派出所 警：涉案7人依法送辦

中央社 / 台北24日電

台北市警察局松山分局楊姓員警日前酒後與人起口角，遭黑衣人闖入中崙派出所砸壞電腦。松山警分局今天表示，已傳喚徐姓男子等7人到案，詢後依毀損公物等罪嫌函送檢方偵辦。

此案緣起於松山警分局督察組楊姓技術教官（警員）15日晚間下班後與友人餐敘，隔天凌晨2時許返回警分局途中，遇到飲酒的徐姓男子、凃姓男子與其友人在路口喧譁。

楊姓員警出言提醒放低音量，徐姓男子等7人便尾隨楊姓教官進入警分局1樓的中崙派出所理論，徐男不慎碰倒電腦螢幕而掉落損壞。案發後有網友在臉書（Facebook）社團靠北警察發文後，引發關注。

松山警分局22日通知徐姓男子及凃男到案後，2人坦承錯誤且願接受調查，警詢後依涉毀損公物罪嫌把2人函送台北地檢署調查。

台北市警察局昨天公布針對此案懲處名單，包含松山警分局長林志誠記申誡2次，督察組長王致傑記申誡1次，楊姓員警記過1次並調整服務地區，免兼技術教官職務；中崙派出所部分，所長許書桓記過1次、調整非主管職務，副所長顏敏森記申誡2次，皆加重懲處。

松山警分局今天發布新聞資料指出，已傳喚涉案其餘5人到案說明，警詢後依妨害公務、毀損公物等罪嫌，把人函送台北地方檢察署偵辦。

松山警分局強調，警察維護法治及公權力決心，不容挑釁，針對任何不法情事，一定秉公處理、不護短，無私了狀況。

警察

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