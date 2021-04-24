少女9次農會提領 竊走男友阿嬤208萬元

高雄某位17歲少女趁著在高中男友家借住時，竊走男友阿媽的存摺、印鑑到農會盜領，得手208萬元，直到本月8日男友阿嬤到農會提領時，才發現存摺等物遭竊，進而發現銀行內大筆金額遭盜領，並發現是少女領走；警方追查下，在台南逮捕少女，並依竊盜罪嫌將她送辦，移送少年法庭。

據了解，這名少女偶爾住在高中男友家中，今年3月25日起，少女偷走男友阿嬤的存摺及印鑑後，9度到農會盜領共208萬元；她屢次在行員詢問「阿嬤本人沒來？」的質疑時，假借手機撥打電話，誆騙行員阿嬤在忙，藉此矇混過關。

這起竊案直到男友阿嬤要到農會領錢時，發現存摺、印鑑不見，在與行員交流下，才驚覺是少女盜領，且單日最高金額有數十萬元之多。

經過阿嬤報警，輾轉聯絡上少女情況下，警方在台南某間髮廊找到少女，她身上還背著名牌包，提領的208萬元現金，僅剩下35萬元。