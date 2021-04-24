鐵捲門聲響擾鄰遭罰2千元 屋主聲明異議敗訴

台北市一處民宅車庫鐵捲門深夜運作常發出聲響，鄰居不堪其擾報警，警方依社維法裁罰蕭姓屋主2000元。士林地院認為，鐵捲門音量確實妨害公眾安寧，駁回屋主的異議。

士林地方法院裁定書指出，蕭姓屋主遭檢舉於今年2月間，住處車庫鐵捲門深夜製造噪音，轄區台北市政府警察局士林分局認定蕭姓屋主有社會秩序維護法所規範的「製造噪音或深夜喧譁，妨害公眾安寧者」行為，裁處罰鍰新台幣2000元。

蕭姓屋主不服警方處分，向法院聲明異議，主張從民國108年至今年初均有陸續改善鐵捲門噪音問題，經詢問認識的鄰居，都認為聲音沒問題，而且鐵捲門本來就會發出聲響，發出的音量也屬正常，請求撤銷原處分。

裁定書指出，多名鄰居向警方指證，深夜大家在睡覺時，若有使用車庫的人回來，鐵捲門運作時馬達就會發出嚴重噪音，這種狀況已持續多年，屋主有找人維修，但是都沒有真正改善。

法官認為，多名鄰居證詞相符，且環保局量測鐵捲門運作時的均能音量，檢測結果為54分貝，確實已超過標準，警方裁罰有理，裁定駁回蕭姓屋主的異議，不得抗告。