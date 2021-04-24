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賭客遭賭場拘禁私刑墜樓死亡 主持人判刑

聯合報 / 記者林保光／即時報導

戴姓、王姓2男子租屋設賭場，戴姓男子接獲賭客反映有人出千，私刑拘禁被指出千的賭客林姓男子，不料隔天林卻墜樓死亡。高雄地方法院依妨害自由及賭博罪，判戴8月徒刑，緩刑5年、王2月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，王姓男子3年前在高雄市苓雅區中正二路與尚信街某大樓12樓租屋，設天九牌及麻將賭場，由戴姓男子當賭場主持人抽頭營利。

2018年8月10月，林姓男子去賭麻將，牌友發現他疑似摸牌時將自己的牌丟入牌堆，再從牌堆中拿出牌桌海底的棄牌，告知戴姓男子，戴認為林詐賭，將林毆打成傷並私刑拘禁，直到牌友勸阻才停手。戴要求林須籌湊6萬元當詐賭的賠償，天亮前須留在賭場打掃，不准離去。

不料，隔天上午，戴等人在屋內找不到林，只見房間窗戶打開，往外查看才發現林墜樓死亡。警方據報深入追查，才獲悉賭場恩怨導致林墜樓。

合議庭認為，戴、王2人經營賭博場牟利，敗壞社會善良風俗，戴又以暴力傷害方式，私刑拘禁死者，手段惡劣，但考慮2人坦認犯行，且戴已和死者家屬達成和解，家屬認為沒追究刑事責任的必要，撤回刑事告訴，才依妨害自由及賭博罪判刑。

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