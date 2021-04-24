爽吃薑母鴨撞死老翁躲回家 酒測0.89速賠完、獲緩刑

桃園陳姓男子吃完摻有米酒的薑母鴨開車上路，卻酒醉注意力下降，不慎撞死騎醫療代步車的吳姓老翁，犯後竟逃逸躲回家，警方循線逮人測得酒測值高達0.89；法院考量，陳犯後2個月就和家屬和解、全數賠償並均取得原諒，依酒駕致死等罪判他2年，緩刑5年，提供240小時勞務，可上訴。

檢警調查，陳男2019年12月28日在台北市吃喝好幾碗摻米酒的薑母鴨，傍晚5點多開車回桃園大溪住處時，行經信義路段沒注意到同向前方騎乘醫療代步車的吳姓老翁，竟從後高速追撞，導致吳重摔全身多處骨折、內出血，送醫急救2小時仍不治。

但陳男沒停下報案，反而對吳翁棄之不顧，踩油門逃離現場1公里多，再將車輛開進附近路邊農田，再棄車以步行方式逃逸，直到當晚7點多警方循線到他住家訪查，經家人陪同到派出所後，警方施以呼氣酒測值高達每公升0.89毫克，依酒駕致死等罪嫌送辦。

法院審理時，陳男坦承不諱，並有現場照片、道路交通事故現場圖等佐證，法院認為，陳男高職畢業是智識正常成年人，可以預見酒駕肇事恐釀傷亡，其酒駕行為和吳翁死亡有相當因果關係，陳應對吳死亡的加重結果負責。

法院考量，陳男酒駕撞死吳翁後，時隔2個月就和吳的家屬全數和解，並賠償完畢，家屬均表示願意撤告，同意給予陳男緩刑的機會，可見陳犯後從速、勉力填補被害人的繼承人，依刑法59條情堪憫恕給予陳減刑。

法院審酌，陳男酒測值高達0.89，仍執意開車上路撞死吳翁，犯後還肇逃，但他坦承犯行、與被害家屬和解，沒有不良前科，依酒駕致死、肇事致死逃逸，各判陳男1年10月、10月，應執行2年，緩刑5年，並應向公益團體提供240小時勞務。

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