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繼承土地補償金7千萬遭詐財 向假地政士求償獲賠2百萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民楊男獲悉蕭男繼承遺產涉訟，繼承土地補償金達7000多萬元，即佯稱具地政士資格，可代蕭男領取補償金支票、處理繼承權及債務糾紛訴訟，3年前向蕭詐財200萬，一審刑庭依依詐欺罪將楊男判刑1年。被害人蕭男請求損害賠償，民庭法官判決楊應給付蕭新台幣200萬元。可上訴。

民事庭法官審酌，楊男基於詐欺，使被害人蕭男誤信他可處理事務所支出的費用，遭詐財200萬元，被害人蕭男本於侵權行為的法律關係，請求楊男給付因其詐欺犯行所受的損200萬，應予准許。

刑事判決書指出，楊男（50歲）於2018年6月間經友人介紹認識蕭姓婦人，得知蕭婦的兒子蕭男因繼承遺產事宜涉訟，經蕭男及蕭婦詢問有關所繼承土地的補償金新台幣7000多萬元事宜。

楊男明知自己不具地政士資格，仍向蕭男及蕭婦提出「楊代書事務所」名片 ，自稱為地政士，可代蕭男領取補償金支票、處理繼承權及債務糾紛訴訟，並協助安排隨扈保護其等人身安全。

致蕭男信以為真，2018年6月26日在台中市沙鹿區華南商業銀行股份有限公司沙鹿分公司，交付204萬元現金予楊男，其中2萬元是土地建物登記費（此部分不涉及詐欺），2萬元是委任呂姓律師陪同向彰化縣政府領取補償金的出席費，200萬元則是處理全部事務的費用。

至同年11月間，經蕭婦詢問呂姓律師，始知呂姓律師並無代為出面領取支票，且楊男亦未協助處理後續事宜，經與楊男聯繫，楊均避不見面，蕭男始知受騙。

楊男辯稱委任內容就是到縣政府把補償金拿回來就給前款，家事法庭結案完畢再給尾款，並於法院審理時提出委任協議書辯稱其係依協議書收受報酬，雙方間屬民事糾紛，並無詐欺行為，

合議庭以委任協議書條款均係關於蕭男給付報酬及酬金給付方式，然並未約定委任事務內容，無從作為楊男有權收受200萬元金額的依據。且證人呂姓律師證稱家事訴訟報酬是她向證人蕭婦收取，是家事訴訟與楊男無涉，楊男辯稱待家事法庭結案完畢再給尾款，顯無理由，且向彰化縣政府領取補償金支票只要蕭男本人憑相關證件即可領取。

刑庭法官審酌，楊男不思循正當途徑賺取錢財，竟佯稱為地政士詐取被害人財物，侵害被害人財產權，欠缺尊重他人財產權觀念，法治觀念淡薄，且迄今未與被害人達成和解，予以判刑。

楊男獲悉蕭男繼承遺產涉訟，繼承土地補償金達7000多萬元，即佯稱具地政士資格，可代蕭男領取補償金支票，向蕭詐財200萬元，經蕭求償，民事庭法官判楊給付蕭200萬。圖／本報資料照
楊男獲悉蕭男繼承遺產涉訟，繼承土地補償金達7000多萬元，即佯稱具地政士資格，可代蕭男領取補償金支票，向蕭詐財200萬元，經蕭求償，民事庭法官判楊給付蕭200萬。圖／本報資料照

補償金 詐欺 遺產

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