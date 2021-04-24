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非法填埋營建廢棄物 北市環保局重罰業者12萬
台北市環保局稽查人員日前巡查勤務時發現，「玖泰工程股份有限公司」人員涉嫌在北投區洲美街旁的空地，非法以機具挖掘土方將營建廢棄物進行破碎填埋，立即與警方啟動聯合稽查，當場制止業者違法作業，因業者無照私自處理營建廢棄物，違規情節重大，依違反廢棄物清理法第41條加重處分12萬元罰鍰，同時依同法第9條第2項查扣違規機具1輛；另依第46條將操作機具的曾姓行為人，以現行犯移送檢警單位進行司法調查。
環保局科長黃寬助指出，為遏止關渡平原環保犯罪，稽查人員定期巡查該地區列管空地場址，22日在列管場址、玖泰工程公司所租用的停車場空地，發現該公司人員在非經許可的土地挖掘廢管線、木材、石材等營建廢棄物，同時進行破碎處理，已違反廢棄物清理法，又因該公司未持有清除許可證卻私自處理營建廢棄物，違規情節重大，處分罰鍰金額由6萬元加重至12萬元。
環保局表示，工程營建廢棄物應依法載運至合法處理場所，違法載運並未持有處理證照私自處理、掩埋之行為，已違反廢棄物清理法第41條，並涉及同法第46條第4款行政刑罰規定，行為人會被以現行犯移送地檢署偵辦，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。
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