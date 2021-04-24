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台東陸軍前連長A官兵工作獎金 判1年10個月、緩刑4年

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東陸軍某營區前凌姓連長被控Ａ走應發給官兵每月500元的個人工作獎金，6筆共4萬4500元。案經檢察官貪汙罪起訴，台東地方法院日前審結，判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，褫奪公權1年，支付公庫5萬元。全案可上訴。

判決書指出，前凌姓連長擔任連長期間，分別於105年10月、11月、12月及106年3月、5月、6月指示連上預財士，將每月獎勵官兵的個人工作獎金，偽造官兵簽名，再領據向上申請核銷，6筆共計4萬4500元，連隊官兵發現根本沒領到獎金，向上級舉發。

案經憲兵隊送辦。檢方調查，89名下屬共簽了6筆領據，共4萬4500元的獎金，官士兵卻沒拿到。檢察官偵結依貪汙罪提起公訴。法官審理時，前凌姓連長坦承不諱，辯稱錢都用來花在連隊所需及個人物品。

法官認為凌明知部隊特別補助費是供連隊主官加強領導統御，核發部隊特別獎勵的費用，竟不思廉潔自持，將獎金占為己有，實屬不該，但審酌所得財物金額均在5萬元以下，所犯情節輕微，且未犯其他刑案宣判，加上已將錢全數繳回，也補發工作獎金給官士兵，貪汙罪依法減輕其刑。

凌所犯共6罪，各處1年4個月有期徒刑，應執行1年10個月有期徒刑，緩刑4年，褫奪公權1年，支付公庫5萬元。全案可上訴。

台東陸軍某營區前凌姓連長被控Ａ走應發給官兵每月500元的個人工作獎金，6筆共4萬4500元。台東地方法院日前審結，判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，褫奪公權1年，支付公庫5萬元。全案可上訴。本報資料照片
台東陸軍某營區前凌姓連長被控Ａ走應發給官兵每月500元的個人工作獎金，6筆共4萬4500元。台東地方法院日前審結，判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，褫奪公權1年，支付公庫5萬元。全案可上訴。本報資料照片

貪汙 檢察官

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