快訊

黑衣人闖松山分局事件延燒！中崙派出所所長遭記過拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士北宜跨雙黃線失控被撞死 自有9成過失雙親索賠連敗

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

19歲盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。檢方認為盧從彎道出現至遭撞擊，時間僅1秒，夏無法閃躲，未依過失致死罪起訴；盧的雙親求償470萬元也敗訴。台灣高等法院認為夏仍有一成過失，但盧的父母已各領強制汽車責任保險100萬元，駁回上訴。

夏姓駕駛2018年1月3日下午沿著台9線往坪林方向行駛，在台9線20公里彎道時，沒注意對向車道因摔倒而滑向他的機車，兩車擦撞，盧姓騎士傷重不治。

盧的父母支出了喪葬費70萬元，認為夏姓男子應賠償他們扶養費與精神慰撫金，在扣除各已領取的保險金共200萬後，分別向夏求償270萬、200萬元。

盧的父母認為檢察官在不起訴處分書中提到兒子從彎道出現至被轎車撞擊，時間只有1 秒，但實際情況卻是兒子出現在彎道上至遭撞擊為2.21秒，而且兒子是被輾過後，夏才靠邊停。

夏姓男子則說，根本無法預見、也沒辦法閃躲死者騎的機車，他未違反應盡的注意義務，警察大學的鑑定和台北地檢署都認定如此，死者雙親求償無理。

美國國家公路及運輸官員協會（AASHTO）建議以2.5秒設為煞車感知反應時間，國內學者陳高村教授對反應時間的相關研究也指出人類通常對於事物反識識讀時間呈現常態分配，90％的人能在2.5秒內完成識讀。桃園地方法院民事庭認為，本件的反應煞停時間，無論是鑑定過程中所計算的2.17秒，或是死者雙親主張的2.21秒，都未達人類通常反應時間2.5秒內。

桃院認為盧姓騎士跨越分向限制線、失控倒地為肇事原因，夏雖超速但無肇事因素，判盧的雙親敗訴。

台高院民事庭則認為，夏的轎車當時時速為69.6公里，在坡路且彎道竟沒減速，時速遠高於40公里速限，可見夏有超速、未減速慢行過失。高院認為若夏能減速慢行，並做隨時停車的準備，也不致直接以高速撞擊突如其來的盧，縱有碰撞，盧的傷勢可能不會這麼嚴重，事故有因果關係。

檢察官不起訴處分無法拘束民事判決，高院認為夏仍應賠償。因盧姓騎士的過失顯然較重，高院認為死者有九成過失比例、夏應負一成，計算後盧的父母各得請求37萬、30萬元，不過保險金遠高於得請求數額，判他們不能再求償。

19歲盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。示意圖／聯合報系資料照
19歲盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。示意圖／聯合報系資料照

檢察官 車道

延伸閱讀

超速每公里加罰百元？高市交大澄清「假的！別再亂傳」

台9線花東景觀大道全線2027年完工 估省30分鐘車程

車友騎車過彎自摔 命喪北宜18.8K

高球／老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

相關新聞

騎士北宜跨雙黃線失控被撞死 自有9成過失雙親索賠連敗

19歲盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。檢方認為盧從...

江宏傑提離婚？ 高雄少家法院證實收到訴狀

台日桌球好手江宏傑與妻子福原愛傳婚變，高雄少家法院證實有收到江宏傑遞狀訴請離婚，但基於家事事件程序不公開原則，院方不便透...

新北石碇農會理事選舉 里長涉賄遭搜索

新北市石碇區潭邊里里長王萬紫參選石碇區農會理事，涉嫌以10萬元行賄農會代表未遂，台北地方檢察署今天指揮搜索、約談王萬紫，...

女老師遭盤查被上銬逮捕 檢察官：中壢警明顯就是違法臨檢

教授非洲鼓的詹姓女老師昨在桃園中壢被要求臨檢，中壢分局員警僅以「妳住這邊嗎？」要她出示證件、住址，詹拒絕雙方僵持，她脫口...

影／晴天團隊Q點保證回購 吸金2億5千萬被訴

經營商城及餐廳的陳姓女子，前年初以Q點保證回購方案，成立吸金組織「晴天團隊」，涉嫌向上千人招攬投資吸金共2億5945萬餘...

環保檢調科技執法 共同追查非法廢棄物棄置犯罪集團

高雄市環保局去年10月25日逮獲非法棄置廢油現行犯，因影響汙水處理系統及河川生態甚鉅，已依廢清法加重裁處這家環保公司81...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。