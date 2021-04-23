騎士北宜跨雙黃線失控被撞死 自有9成過失雙親索賠連敗

19歲盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。檢方認為盧從彎道出現至遭撞擊，時間僅1秒，夏無法閃躲，未依過失致死罪起訴；盧的雙親求償470萬元也敗訴。台灣高等法院認為夏仍有一成過失，但盧的父母已各領強制汽車責任保險100萬元，駁回上訴。

夏姓駕駛2018年1月3日下午沿著台9線往坪林方向行駛，在台9線20公里彎道時，沒注意對向車道因摔倒而滑向他的機車，兩車擦撞，盧姓騎士傷重不治。

盧的父母支出了喪葬費70萬元，認為夏姓男子應賠償他們扶養費與精神慰撫金，在扣除各已領取的保險金共200萬後，分別向夏求償270萬、200萬元。

盧的父母認為檢察官在不起訴處分書中提到兒子從彎道出現至被轎車撞擊，時間只有1 秒，但實際情況卻是兒子出現在彎道上至遭撞擊為2.21秒，而且兒子是被輾過後，夏才靠邊停。

夏姓男子則說，根本無法預見、也沒辦法閃躲死者騎的機車，他未違反應盡的注意義務，警察大學的鑑定和台北地檢署都認定如此，死者雙親求償無理。

美國國家公路及運輸官員協會（AASHTO）建議以2.5秒設為煞車感知反應時間，國內學者陳高村教授對反應時間的相關研究也指出人類通常對於事物反識識讀時間呈現常態分配，90％的人能在2.5秒內完成識讀。桃園地方法院民事庭認為，本件的反應煞停時間，無論是鑑定過程中所計算的2.17秒，或是死者雙親主張的2.21秒，都未達人類通常反應時間2.5秒內。

桃院認為盧姓騎士跨越分向限制線、失控倒地為肇事原因，夏雖超速但無肇事因素，判盧的雙親敗訴。

台高院民事庭則認為，夏的轎車當時時速為69.6公里，在坡路且彎道竟沒減速，時速遠高於40公里速限，可見夏有超速、未減速慢行過失。高院認為若夏能減速慢行，並做隨時停車的準備，也不致直接以高速撞擊突如其來的盧，縱有碰撞，盧的傷勢可能不會這麼嚴重，事故有因果關係。