江宏傑提離婚？ 高雄少家法院證實收到訴狀

台日桌球好手江宏傑與妻子福原愛傳婚變，高雄少家法院證實有收到江宏傑遞狀訴請離婚，但基於家事事件程序不公開原則，院方不便透露細節。

江宏傑與福原愛日前傳出婚變風波，兩人婚姻觸礁事件鬧得沸沸揚揚，隨即又爆出福原愛與男子同游橫濱，讓福原愛形象大受影響。昨天傳出江宏傑向高雄少家法院訴請離婚，並爭取一對兒女的親權，兩人婚姻再次引起矚目。

高雄少家法院證實，22日的確收到關於江宏傑訴請離婚狀紙，但是由江宏傑獨自前來，還是有親友陪同？院方基於家事規定不便透露；法院依規定將先進行調解，若調解不成立，法院會依一造當事人聲請，進行裁判程序。