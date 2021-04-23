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江宏傑訴請離婚 福原愛發聲回應了

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江宏傑提離婚？ 高雄少家法院證實收到訴狀

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

台日桌球好手江宏傑與妻子福原愛傳婚變，高雄少家法院證實有收到江宏傑遞狀訴請離婚，但基於家事事件程序不公開原則，院方不便透露細節。

江宏傑與福原愛日前傳出婚變風波，兩人婚姻觸礁事件鬧得沸沸揚揚，隨即又爆出福原愛與男子同游橫濱，讓福原愛形象大受影響。昨天傳出江宏傑向高雄少家法院訴請離婚，並爭取一對兒女的親權，兩人婚姻再次引起矚目。

高雄少家法院證實，22日的確收到關於江宏傑訴請離婚狀紙，但是由江宏傑獨自前來，還是有親友陪同？院方基於家事規定不便透露；法院依規定將先進行調解，若調解不成立，法院會依一造當事人聲請，進行裁判程序。

院方指出，夫妻間提出離婚官司，若其中一人在海外，院方依規定送達通知書，至於福原愛若未到場調解、訴訟，法官將視狀況裁決。

中日知名桌球好手江宏傑、福原愛傳出婚變。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
中日知名桌球好手江宏傑、福原愛傳出婚變。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

離婚 婚姻 裁判 江宏傑與福原愛

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