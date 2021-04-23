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女老師遭盤查被上銬逮捕 檢察官：中壢警明顯就是違法臨檢

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

教授非洲鼓的詹姓女老師昨在桃園中壢被要求臨檢，中壢分局員警僅以「妳住這邊嗎？」要她出示證件、住址，詹拒絕雙方僵持，她脫口一句「真的很蠢」就被依妨害公務逮捕；有檢察官直言，從秘錄器來看，中壢警在無「合理懷疑」下要盤查，明顯就是違法臨檢，詹女有拒絕權利。

檢察官指出，警察職權行使法第6條，警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分，其中第1項明文規定，「合理懷疑」其有犯罪嫌疑或犯罪之虞者。

從案來看，詹姓女老師當時白天在馬路上邊走邊吃早餐，外觀並無異樣、精神狀況也正常，中壢分局警員靠近詢問「妳住這邊嗎？」「妳住這裡嗎？」詹疑惑問「有什麼問題嗎？」警員則說「這邊管區啦，沒有看過妳」，隨即要求核對身分證字號、姓名還有住址。

詹再質疑「為什麼？」「你不能隨便懷疑我」，員警還說「當然可以啊，這裡是公眾得出入場所，本來就可以對妳實施臨檢」，結果雙方僵持不下，員警還搶走詹的手機，導致詹情緒高漲反問「我有現行犯嗎？」並脫口而出「真的很蠢」，警方隨即說「你剛罵我很蠢了」，並依妨害公務逮捕。

檢察官表示，警方主張公共場所可臨檢並無問題，但前提在於要有「合理懷疑」，詹女當時只是走在路上，員警僅憑「沒有看過妳」就要求臨檢，毫無其他客觀事實存在，詹女也非舉止怪異、或攜帶危險物品，中壢分局員警明顯就是違法臨檢。

檢察官解釋，雖然警察職權行使法第7條有規定，無法查證身分時，警察得將該人民帶往勤務處所查證，但從本案來看，員警違法臨檢在先，詹女有權利予以拒絕，警方應讓她離去不得帶回查驗，至於詹女脫口稱「真的很蠢」，有可能是在評論警方違法一事，是否有侮辱公務員犯意仍待釐清。

檢察官表示，可以理解警方在第一線執法，以預防犯罪為重要目標，但在法制國家本應重視程序，建議民眾若遇到類似狀況，可以要求員警出示證件，並說明當事人有何合理懷疑、犯罪嫌疑等盤查理由，民眾也應保持理性切勿口出惡言。

法界也說，詹女當時警方依妨害公務罪嫌逮捕，她可主張向法院聲請提審，說明警方逮捕程序非法，法院審酌後若認定警察確實違法，將會裁定予以釋放，另詹女若認為權益受損，也可對員警提告妨害自由強制罪。

由於桃園近期違法搜索、盤查事件頻傳，桃園地檢署去年決議，網羅相關判決案例製成教材，由12名主任檢察官分別赴各分局、大隊「上課」，昨方才結束和保安大隊最後一場交流，未料今天就換中壢分局再傳類似案件，有檢察官建議桃市警局應將相關個案員警逐一加強教育。

詹女昨在大街被中壢員警盤查。圖／翻攝自詹女臉書影片
詹女昨在大街被中壢員警盤查。圖／翻攝自詹女臉書影片
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／翻攝
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／翻攝

臨檢 檢察官 警察

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