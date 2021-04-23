影／晴天團隊Q點保證回購 吸金2億5千萬被訴

經營商城及餐廳的陳姓女子，前年初以Q點保證回購方案，成立吸金組織「晴天團隊」，涉嫌向上千人招攬投資吸金共2億5945萬餘元，至前年10月後，因陳女完全無法出金避不見面，先後有33名投資人提告，去年經檢察官指揮調查員查獲，台中地檢署依違反組織犯罪、銀行法、加重詐欺罪起訴陳女等8人，另將提供帳戶的周男依幫助詐欺起訴。

檢調表示，「Q點支付」係外國集團於2018年間成立的電子支付平臺，該平臺使用虛擬貨幣「Q點」作為支付工具，1「Q點」(美點)約值美金1元，民眾透過手機APP註冊後， 即可於該平臺以等值美金或新臺幣兌換「Q點」，用於向合作商家購物支付，並可享購物 回饋、積分回饋及招攬下線分紅，因而吸引大批民眾參與投資，惟於2019年4月間「Q點」 開始貶值，至同年9月間1點僅能兌換新臺幣1元，其後持續崩盤，目前已無價值。

陳女（44歲）發現後，抓住套牢的持有人急欲出脫手中Q點變現的心理，自2019年3月起，建立吸金組織「晴天團隊」，邀吳姓男友（38歲）、及多名同夥擔任團隊幹部，並由彭男擔任團隊經銷商，承租台中市西屯區大墩20街的民宅作為辦公室，推出投資方案。

陳女等人透過網路FACEBOOK、LINE推出「晴天代繳」等各項「Q點 」定期保證回購方案牟利，宣稱投資人先繳交部分現金及部分「Q點」，屆期後保證以總 投資額向投資人買回等值「Q點」；或投資人先以資金向該集團購買少量「Q點」，屆期保證向投資人回購更多「Q點」；或投資人先以資金向該集團購買一定數量「Q點」，保證全數回購再加計高額利息等。

各方案換算投資年報酬率至少逾108%，致「Q點」持有人趨之 若鶩，紛紛參加陳女集團「Q點」回購投資方案。惟至2019年9月間，陳女等人共同以與本金顯不相當的高額報酬及詐欺手法招攬不特人投資，吸收及詐騙金額共計2億5945萬餘元，陳女於同年10月後完全無法出金並避不見面，投資人陸續提告。