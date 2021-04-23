環保檢調科技執法 共同追查非法廢棄物棄置犯罪集團

高雄市環保局去年10月25日逮獲非法棄置廢油現行犯，因影響汙水處理系統及河川生態甚鉅，已依廢清法加重裁處這家環保公司81萬6千元及41萬元，並廢止廢棄物清除許可。環保局今天表示，聯合保七、環保署南區環境督察大隊，繼續聯合追查不法廢棄物棄置犯罪集團，近日又追出另一家環保公司和食品工廠，除罰鍰外，後續再收集相關事證後近日移請高雄地檢偵辦，另建請加重刑責及追繳不法利得。

高雄市環保局廢管科表示，108年起發生多起人孔蓋遭蓄意開啟，偷排廢油到汙水下水道事件，導致大樹及鳳山等汙水處理廠遭受汙染，且造成轄內溪流水質不佳及魚群暴斃。環保局接獲通報後，隨即報請高雄地檢指揮偵辦，由保七警察調閱棄置地點附近路口等監視設備，配合科技執法方式，與南區督察大隊、警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，透過長期蒐證及行政調查。

環保局表示，109年10月25日在小港區高坪十三街現場，逮獲一家環保有限公司非法棄置廢油，公司及負責人和司機未領有廢棄物清除、處理許可文件，非法從事受託清除、處理行為，因嚴重影響汙水處理系統及河川生態，分別加重裁處81萬6千元及41萬元，並廢止廢棄物清除許可。

環保局並同步搜索非法棄置廢油來源另一家公司，雖領有廢棄物清除許可及油品批發，申報不實部分，依廢棄物清理法第48條，得處3年以下有期徒刑、拘役或併科1000萬元以下罰金，後續並依規定廢止其清除許可證。

單位聯手追查發現另一產源為食品工廠，也委託問題環保公司將廢油混合物，棄置於大樹區、大寮區、小港區、鳳山區等汙水下水道，是非法棄置廢棄物共同犯罪集團，違反廢棄物清理法第46條第4款，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。