金錢糾紛辱女藝人顧婕「過氣」 2人下場出爐

女子張可人與藝人顧婕有金錢糾紛，與男子黃雨嶸在臉書PO文、留言指顧婕（圖）是「過氣藝人」，顧婕提告。圖／摘自臉書

女子張可人與藝人顧婕有金錢糾紛，與男子黃雨嶸在臉書PO文、留言指顧婕是「過氣藝人」，顧婕提告，張女、黃被訴，法院審理，2人認罪，台北地方法院依散布文字誹謗、公然侮辱罪判處各罰金5000元、2000元，均得易服勞役。可上訴。

張可人是本名吳苿凡的藝人顧婕的友人，黃雨嶸是張女的友人，因張女與顧婕有金錢糾紛，雙方齟齬不斷，於是上臉書針對顧婕PO不實言論。

檢方指控，2020年4月，張可人在臉書張貼替顧婕償債卻遭陷害的言論，以「過氣藝人」、「蛇蠍心腸」、「忘恩負義」指摘顧婕；又在臉書張貼攝有顧婕強逼簽立本票的新聞照片，指顧婕「良心像被狗啃」。

黃雨嶸之後也上臉書，於張可人的2則貼文下方發表留言，稱顧婕是「垃圾」，顧婕 發現，向台北地方檢察署按鈴申告，台北市警松山分局調查函辦，檢方將張女、黃起訴，法院開庭，2人都認罪。

判決書指出，張可人與顧婕發生金錢糾紛，不思克制情緒，公然發表貼文辱罵、誹謗顧婕；黃雨嶸不認識顧婕，僅因是張女的友人，即在張女貼文下留言辱人，審酌2人坦承犯行，安排調解程序時顧婕未到等，依法判決。