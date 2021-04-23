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影／疑金錢糾紛？台南男子傳槍殺張姓保母再自殺 三幼童驚嚇哭喊
台南市47歲鄭姓男子疑因建物工程180多萬元糾紛，今天中午到善化區嘉北里開槍打死55歲張姓保母，然後舉槍自盡；作案時3名張姓保母帶的幼童（均約2、3歲，）還在樓上嬰兒車內， 聽到槍聲嚇到嚎啕大哭。
上午10點55分左右，住命案現場對面的民眾聽到槍聲發現報案。住對面的死者家屬到場發現兩人倒在血泊中，樓上張姓女子帶的3名幼童嚎啕大哭。下午兩點左右警方鑑識人員到現場，針對案發現場及門前凶嫌開的車輛採證。
警方初步調查，鄭嫌與死者曾經合作蓋房子，認為對方欠他近兩百萬工程款沒有付；但死者的女兒說，鄭一直延宕，他們只好另外找人把房子蓋完，鄭控告他們要求賠償，但一審判決對方敗訴，目前二審在審理中，鄭不滿經常來騷擾。
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