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羅智強PO黨產會委員幫陳其邁輔選 挨告誹謗獲不起訴
國民黨台北市議員羅智強在臉書爆料，指高雄市體育會圍棋委員會主委連立堅領市府補助，替卻高雄市長陳其邁輔選，連告羅加重誹謗，台北地方檢察署認為，羅的爆料與公益有關，今天處分羅不起訴。
檢察官認為，連立堅自承辦1次比賽市府會補助3萬元，羅智強所述無不實，且於高雄市長補選期間，關於陳其邁的言論與公益相關，屬可受公評事項，羅智強出於對公共事務的評論，即不構成誹謗罪。
高雄市長去年補選，高雄市體育會圍棋委員會舉辦「打狗盃全國圍棋錦標賽」，連立堅致詞時稱在陳其邁陣營擔任副總幹事，希望高雄市選民支持陳其邁。
羅智強看到致詞影片後，去年7月29日在臉書上PO文，指連立堅是前黨產會委員，也是民進黨「反賄選抓鬼大隊長」，拿市府補助款辦活動卻幫陳其邁輔選，質疑「這算不算是期約賄選？」，連事後控告羅加重誹謗罪。
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