羅智強PO黨產會委員幫陳其邁輔選　挨告誹謗獲不起訴

國民黨台北市議員羅智強在臉書爆料，指高雄市體育會圍棋委員會主委連立堅領市府補助，替卻高雄市長陳其邁輔選，連告羅加重誹謗，台北地方檢察署認為，羅的爆料與公益有關，今天處分羅不起訴。

檢察官認為，連立堅自承辦1次比賽市府會補助3萬元，羅智強所述無不實，且於高雄市長補選期間，關於陳其邁的言論與公益相關，屬可受公評事項，羅智強出於對公共事務的評論，即不構成誹謗罪。

高雄市長去年補選，高雄市體育會圍棋委員會舉辦「打狗盃全國圍棋錦標賽」，連立堅致詞時稱在陳其邁陣營擔任副總幹事，希望高雄市選民支持陳其邁。