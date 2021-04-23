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高雄傳保險經紀勾結中醫開證明 詐領保險金與健保近200萬

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄某中醫診所配合保險經紀人，涉嫌開具不實診斷證明，任由保險保戶申領保險理賠，並虛製門診紀錄，向中央健康保險署詐領健保補助費，總計近200萬元。刑事局南部打擊犯罪中心追查半年，將涉案中醫診所院長、保險經紀人和保戶共26人，依詐欺及偽造文書罪嫌移送法辦。

警方今天表示，中醫診所院長陳姓男子（64歲）自2018年底，便與保險經紀人施姓婦人（53歲）勾結，由施婦先後帶24名男女保戶看診，第一次看診後，收下保戶的健保卡，涉嫌開具不實診斷證明、製作不實看診紀錄，讓保戶向保險公司申辦受傷理賠金。

由於施婦幫24名男女向多家保險公司，申辦多份旅遊平安險或意外醫療險，1次就診紀錄便可申請多家公司理賠，直到2019年11月，保險公司發覺申請理賠的保戶，都是施婦承接保單，而且就診醫院都是高雄同一家中醫，認為其中有詐，投訴財團法人保險犯罪防制中心，去年10月刑事局南部打擊犯罪中心即發動調查，搜索查扣偽造診斷證明書、帳冊及保單。

警方經半年通知相關涉案人到案，查出施婦帶24名保戶涉嫌虛辦保險理賠，稱旅遊時滑倒、上樓跌倒等理由，由中醫診所開診斷證明，共向各保險公司詐領理賠金172萬元，而且陳姓中醫也刷保戶的健保卡，向健康保險署涉嫌詐領健保補助費14萬元。

警方查扣詐領保險理賠保單等證物。記者林保光／攝影
警方查扣詐領保險理賠保單等證物。記者林保光／攝影
警方將涉案的施姓婦人及中醫院長依移送法辦。記者林保光／翻攝
警方將涉案的施姓婦人及中醫院長依移送法辦。記者林保光／翻攝

保險 中醫 健保卡

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