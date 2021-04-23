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凌晨路邊持情趣用品自慰　萬華偽娘遭法辦稱當天喝太醉

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

28歲顏姓男子日前凌晨身穿女性內衣、吊帶絲襪出現在台北市中正區衡陽街上，他手持棒狀情趣用品自慰，行為舉止被民眾錄下，畫面曝光，警方獲報後近日將顏男通知到案，他供稱當天是因為喝醉酒，才會做出脫序行為，對此感到很抱歉。

警方調查，顏男4月18日凌晨在衡陽路上一棟大樓樓梯口自慰，路邊一名男子發現後，將顏男舉止錄下，並出言表示「你是男生還女生？」「很漂亮餒」「心情不好嗎？」顏男見有人經過，原本準備走回大樓內部，但聽聞男子稱讚他漂亮，又走向男子，背對男子自慰。

過程中，顏男一言不發，但用手機輸入文字，稱「歡迎撫摸玩弄，我是偽娘姓」，男子見狀也回答「我知道啊！」

相關影片事後曝光，台北市警方近日也接獲舉報。警方經調閱監視器畫面循線追查，將顏男通知到案，他自稱當天是喝酒醉，才會做出脫序行為，對此感到很抱歉。

警方表示，全案詢後將顏男依妨害風化罪嫌函送法辦，將顏男舉止錄下的民眾，也可能涉嫌散布猥褻，目前正將該名民眾通知到案中。

顏男在大樓樓梯口自慰。記者李隆揆／翻攝
顏男在大樓樓梯口自慰。記者李隆揆／翻攝

北市 監視器 猥褻

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