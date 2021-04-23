太魯閣號事故家屬問台鐵責任在哪裡 花檢：持續偵辦中

台鐵408列次太魯閣號2日撞車造成重大死傷，花蓮地檢署就直接造成事故的過失致死部分火速偵結，首波日前起訴李義祥等7人。罹難者家屬收到起訴書後，質疑「台鐵的責任在哪裡？」花檢今天表示，後續台鐵發包、設計監造和專案管理公司、借牌發包等有無不法，都持續偵辦中。

76行者遺體美容修復團隊志工日前13天來不眠不休協助太魯閣號事故罹難者「完整」走完人生最後一程，團隊發言人王薇君昨天深夜代罹難者家屬發聲，在個人臉書粉絲團上心聲全文，家屬沉痛指出收到了起訴書，雖然是一個沒有讀很多書的人，但大概知道被告好像都是營造商，臺鐵的責任在哪裏？

家屬更痛喊「政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？」「臺鐵、政府必須要給我們一個交代」。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天表示，本署充分同理家屬的心情，也非常重視家屬的意見。上周僅先就民眾最關心、最直接造成事故發生的犯罪事實先行偵結，至於台鐵發包工程、設計監造和專案管理公司有無不法、李姓被告所營公司、借牌公司（東新營造）承包工程有無不法，專案小組仍續偵辦當中。

76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君代罹難者家屬發聲全文：

「我的孩子出殯後的兩三天，臺鐵關懷員有打電話來問，問我還有沒有要幫忙的請說，在這個時候我們心情哀慟根本沒有頭緒，你問我，我也只能說謝謝你。

今天收到了起訴書，大概看了一下，我是一個沒有讀很多書的人，但我大概知道被告好像都是營造商，但是我知道我的兒子是搭乘臺鐵的火車，一個人好好的座火車怎麼就變成了屍骨不全的去認屍，你臺鐵沒有把我們的家人好好的交還給我們，你們要怎麼跟我們交代？

廠商也是你們臺鐵要給他們做的工程，臺鐵的工程安全人員都在做什麼？工地沒去看，安全防護（大型的防護網）措施沒有做（防止大的東西掉下來的安全措施） ，這個部份臺鐵要如何交代？我們要跟你要人，還我們一個好好的家人啊！臺鐵的責任在哪裏？

政府還用火車事故來募款，當我看到我的兒子屍骨不全，你們知道我們這罹難者家屬的心都碎了嗎？他的人生前程才要開始，就讓臺鐵的的不用心、不盡責給毀了，廠商的胡作非為，49條人命，傷害了多少祂們的親人。

政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？我們的身心靈受到創傷，以後要和兒子來三代同堂的家庭溫馨都沒了以後誰來照顧我們老人家呢？