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台南「蘇大媽」霉運纏身已發監執行 恐得再多吃1年牢飯

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南「蘇大媽」被控咆哮謾罵物理治療師案，法院判刑5月、得易科罰金定讞，她又持續提告多案，檢方決定不准她易科罰金，要她入監100天，她以檢方未給予陳述機會為由，向台南高分院聲明異議成功，檢方上月底傳她到案並補正程序已發監執行。她另犯妨害公務執行及侮辱公務員共6罪，應執行1年，檢方自監所提她出來問訊，仍決定不准她易科罰金，恐得多吃1年的牢飯。

蘇婦前年12月至去年4月間，被控濫訴警員瀆職，新冠肺炎期間鬧進健保署南區業務組，台南地院認她犯妨害公務執行罪共5罪、各處3月；又犯侮辱公務員罪，處3月，應執行8月，她不服上訴，台南高分院上月17日宣判，認一審量刑過輕，有違罪刑相當原則，撤銷原判決，妨害公務執行罪共5罪、各處4月，可易科罰金，另侮辱公務員罪部分駁回，應執行1年徒刑定讞。

蘇婦案一波三折，檢方去年底傳喚她到案執行，並約法三章，要求她改正濫訴、擾亂公署行為，准予易科罰金15萬，可分3期繳納，當場繳交第1期款項。

但檢方後來又陸續收到蘇婦提告及擾亂公署秩序案件，決定撤銷易科罰金、要將她發監執行。她認為檢察官執行指揮不當，聲明異議3次遭駁，今年3月再聲明異議，理由是檢察官撤銷易科罰金及分期付款前，未讓她陳述意見。

台南高分院合議庭認為，蘇婦聲明異議有理由，檢察官應傳喚她補正程序，撤銷不准易科罰金執行命令。

上月31日，檢方傳喚她到案，檢察官當庭告知撤銷前准予分期易科罰金處分及理由，並告知依法仍得聲請易服社會勞動及易科罰金權利，蘇婦當庭聲請易服社會勞動及易科罰金，但檢察官駁回聲請，發監執行。蘇婦當場又聲明異議，檢方轉由台南高分院審理。

蘇姓婦人犯妨害公務執行及侮辱公務員共6罪，應執行1年定讞，檢方自監所提她出來問訊，仍決定不准她易科罰金，恐得多吃1年的牢飯。圖／本報資料照
蘇姓婦人犯妨害公務執行及侮辱公務員共6罪，應執行1年定讞，檢方自監所提她出來問訊，仍決定不准她易科罰金，恐得多吃1年的牢飯。圖／本報資料照

檢察官 妨害公務 公務員

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