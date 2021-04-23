太魯閣號事故家屬害怕說心聲 王薇君：面對政府擔心講錯話

76行者遺體美容修復團隊志工日前13天來不眠不休協助台鐵太魯閣號事故罹難者「完整」走完人生最後一程，團隊發言人王薇君昨天深夜代罹難者家屬發聲，在個人臉書粉絲團上心聲全文，家屬沉痛指出收到了起訴書，雖然是一個沒有讀很多書的人，但大概知道被告好像都是營造商，臺鐵的責任在哪裏？

家屬更痛喊「政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500百萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？」「臺鐵、政府必須要給我們一個交代」。

王薇君今受訪指出，近日她不斷關心鼓勵家屬，希望他們把心聲說出來，讓情緒有個出口；因為他們的心情還是很沉痛、很混亂，加上面對要承擔責任包括政府，擔心講錯話、怕自己講得不好。但是這種痛、這些心聲有個出口很重要，如果一直壓抑，很可能會憋出病來，因此她鼓勵家屬勇敢說。

王薇君表示，像臺鐵關懷員打電話問家屬「還有沒有要幫忙的，請說」，其實不應該這樣問，家屬心情一片混亂，已經六神無主了，都還在恍神，要怎麼回答？感受到的恐怕是困擾或「打來要幹嘛」，應該說「告別式我們來幫忙，我們都會在」，引導家屬先把該完成的事處理好。