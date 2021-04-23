一次看懂跟騷法！呂秋遠直指要落實可能出現的問題

行政院昨天通過跟蹤騷擾防制法草案。律師呂秋遠在臉書表示，是立法過程中相當重要的里程碑，因為在過去的慣例裡，如果立法院在審理過程中，沒有行政院草案，那麼這項立法通過的可能性就不高。如今行政院已經把這項草案送入立法院，應該有機會在5月28日休會前，就審議通過正式立法。而且，行政院版本某種程度上應該有可能成為正式立法版。

他說，所謂的跟蹤騷擾行為，必須與「反覆或持續為違反意願，且與性或性別有關」的行為。所以，重點在於「反覆、持續」、「違反意願」、「與性或性別有關」。只有一次、沒有違反意願、與性或性別無關，都不會觸法。所以，狗仔隊、徵信社的行為，不一定會觸法，這套法律原本就不是為了保護有名的人不會被跟監，而是為了保護一般社會大眾的安全。畢竟這些行為，都會讓被跟蹤騷擾的人感受到恐懼，也影響到日常生活或者社會活動。

呂秋遠說，在5月底通過這項法案後，有八類行為現在無法處理，但是未來可能就會違法，包括監視、觀察、跟蹤特定人行蹤，或者守候尾隨特定人住居所、學校、工作場所，對特定人有警告、威脅、嘲弄、辱罵等言語或行動，以電話、網路等，對特定人干擾，對特定人要求約會、聯絡或其他追求行為，對特定人寄送、展示文字或圖畫，對特定人告知或出示有害名譽的訊息或物品，濫用特定人資料獲未經同意訂購商品等。

他說，白話文來說，就是往後如果「持續」觀察、跟蹤追求對象、守候在追求對象的家、學校、工作地點、在網路上因為追求不到，所以持續私訊罵對方、寄送猥褻照片給追求對象、撥打無聲電話、一直纏著對方要求約會、給Line或電話，甚至拿不雅照片、訊息威脅對方，或者是冒他人的名義訂餐、訂貨等等，都有可能觸法。

觸法之後會如何呢？呂秋遠說，當事人可以去警察局報案，而警察必須立刻受理這些案件，調查後如果認為對方確實有違法可能，要給對方書面告誡，告誡兩年內，如果對方再犯，就可以向法院聲請保護令。此外，跟蹤騷擾行為也構成刑事犯罪，處三年以下有期徒刑，攜帶凶器跟蹤，處五年以下有期徒刑。如果情節嚴重，法院還可以對被告施以預防性羈押，先關到牢裡，避免被害人繼續被騷擾。

「這套法律可能出現的問題，主要還在於人力」。呂秋遠說，警方的人力是不是有辦法應付未來每年或許會有1萬件上下的報案量，如果不能，這套法律落實的可能性就會有問題。特別是被害人的舉證問題，執行面上，除了極為明顯、非常明確的騷擾行為外，或許很難認定究竟是誰幹的。舉例來說，如何證明對方每天跟監？如何證明對方打無聲的、隱藏號碼的電話、網路假帳號謾罵，又要如何找到真人，可能都是未來很難處理的議題。

不過，呂秋遠說，除了這些未來實際面上要考慮的問題之外，這套法律大致上的方向是正確的，雖然有些不看法律條文的網友在抱怨，是不是往後開口邀約女生約會，就會觸法？但法條規定並不是如此，必須要是「持續」的行為，如果只是問問，對方拒絕，「那就別再問了，也不要惱羞成怒去汙辱對方」，以前某些行為，縱然構成性騷擾，只要沒有肢體碰觸，刑罰不見得能處理，但是現在即便是私訊、郵件，只要涉及性攻擊，都有可能會觸法。