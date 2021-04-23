獨／炒康友1個月賺15億 鄭光育收錢簡訊曝光

知名股市作手鄭光育。記者黃義書／攝影 調查局北機站偵辦康友–KY掏空案，查出廈門奔馬實業公司代表人王命亮，透過股市作手鄭光育、康友現任董座陳民郎炒作康友製藥股價，短短1個月將股價從361拉抬至537元，不法獲利高達15億元；專案小組查扣鄭光育手機鑑定，發現鄭光育曾在炒股期間傳訊息給王命亮說「錢收到了」，認定有炒股事實。

由於王命亮遭通緝、且炒股不法所得均匯往海外，台北地檢署認為鄭光育、陳民郎極有串滅證可能，日前向法院聲請羈押，北院認定雖有串證之虞，但無羈押必要，竟裁定鄭以15萬、陳30萬交保，檢方不服提即時抗告，抗告書昨送達北院，若台灣高等法院認為抗告有理由，須於1天內撤銷發回。

據了解，鄭光育於2019年因涉及捷泰精密炒股案遭調查局約談，辦案人員查扣鄭的iphone手機過濾後，意外發現鄭另涉操縱康友製藥股價案外案，還有收受王命亮1000萬的對話紀錄。

鄭光育被約談時辯稱，該筆1000萬是向立委吳怡玎父親吳光訓「借貸」使用，但因吳光訓去年也涉及康友炒股案，被檢方交保300萬元，調查局因而未採信鄭的說詞。

調查指出，康友–KY背後主導者就是廈門奔馬實業公司，王命亮為操縱康友製藥股價獲利，找來鄭光育負責操盤，透過姪子柏榮帳戶統一調派炒股資金，先以「假外資」買賣股票，製作交易活絡假象，再用相對成交方式拉抬股價，從2018年9月13日至10月19日止，股價從361炒到537元。

據調查，王命亮在同年9月25日，跨海指示親信將1000萬不法所得，匯往鄭光育人頭帳戶，鄭光育收到款項後，還用微信傳送訊息給王命亮說「錢收到了」，這通關鍵簡訊被調查局掌握。

另外，康友前董事梁凱光、康友前百大投資人顧明仁，趁康友股價10月22日開始下殺前，在最高點就開始「倒貨」出清，坑殺不知情投資人，日前同步被約談到案。