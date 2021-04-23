要妻遵5千年傳統顧夫家、怪不孕 婚姻名存實亡判離

林姓夫妻7年前結婚，林妻指控婚後丈夫常以言語暴力解決紛爭，他和夫家親戚還在眾人前數落她「生育能力有問題」，丈夫更加入臉書「如果。轉角遇到愛」聯誼社團，她提離婚訴訟並求償50萬元。台灣高等法院認為雙方對婚姻破裂都有責任，因婚姻已名存實亡，判准離婚，但駁回女方其餘上訴。

林姓夫妻2014年12月結婚，婚後住在新北市萬里區。林妻表示，丈夫和夫家親戚常數落她「不會生」，她壓力過大，常在家痛哭；雙方價值觀也不同，丈夫常強調「世襲五千年」的傳統觀念，要求她必須全力照顧夫家、以夫家為主，不該照料娘家。

2017年1月，林因工作赴美，林妻後來也隨同。林妻稱丈夫強迫她要打黑工貼補家用，並說他才是家庭的支持者，她在美期間得擔心違法打工被捕，身心受創，同年12月回台接受診治。林妻因病無法工作，向丈夫說明困境，但對方冷言回「有手有腳請靠自己」、「閒閒在家為何不去賺錢？」

離譜的是，林妻意外發現丈夫自美返台，她打電話到夫家，丈夫才不情願地回家睡兩晚。後來林妻發現丈夫悄悄加入臉書聯誼社團「如果。轉角遇到愛」，她認為丈夫已無心維繫婚姻，訴請離婚。

基隆地方法院認為夫妻意見不合在所難免，兩人既然結了婚，就應該理性溝通、相互退讓，且林妻所舉事證還不到難以維持婚姻重大事由，未准離婚。

林妻上訴高等法院，林否認對妻家暴，也說不清楚為何妻子會受傷、要看醫生。林說，在美國時未要求妻子工作，妻子回台後就封鎖他臉書，還把有關他的po文和照片刪光光、斷絕通訊往來，他沒有惡意遺棄。

林也辯解參加聯誼社團是「陪朋友一起加入」，他未曾和社團異性成員出遊。

高等法院認為，林妻主張被打傷，但沒有診斷證明書可佐證，她自述焦慮、憂鬱的成因與在美國期間是否非法打工沒有關係，這些主張不足採信。

不過林去年11月返台，12月1日回美國後才告知妻子有回過台灣，高院則認為他沒有想和妻子見面的意思，可見雙方自2017年12月分居後，感情已淡薄。對於林參加未婚男女的交友聯誼社團，高院認為就算他沒逾越男女交往分際，但「至今也沒退出」，難怪妻子會懷疑他不忠。