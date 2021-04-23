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海巡署爆不實核銷遭搜索 調查局約談8人到案

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

海巡署被控核銷不實遭調查局搜索。圖／擷自GOOGLE地圖
海巡署被控核銷不實遭調查局搜索。圖／擷自GOOGLE地圖
海巡署被控有內部人員藉職務之便，長年利用不實核銷單據手法、詐領公帑弊端，涉及偽造文書等罪；調查局22日兵分多路，搜索海巡署基隆隊等10餘處所，約談7至8名海巡署士官兵到案說明，釐清有無利用職務上之機會詐取財物，抑或是有高層軍官捲入情事，詢後陸續移送地檢署漏夜偵訊，不排除強制處分。

海巡署與調查局皆是國內情治機關，雙方可說是友軍單位，在案件查緝上常有情資交換，相關單位對海巡署22日遭搜索一事均低調。

海巡署岸巡總局多年前曾爆發官員包庇漁船走私大陸漁獲案，檢調當時搜索岸巡總局及轄下6個單位，約談時任岸巡總局少將副局長、情報組長籍漁船船東等近20名官商；檢調懷疑，岸巡人員在偵辦、移送漁船走私大陸漁獲案時，接受不當飲宴或喝花酒，涉嫌放水或者故意蒐證不全，導致多起走私案因證據不足，讓船長、船員獲得不起訴處分。

海巡署 走私 偽造文書

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