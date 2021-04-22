衰！運將平交道倒車挨罰9萬丟飯碗 法官細查撤罰

宜蘭一名營業貨運曳引車吳姓駕駛，去年6月8日在五結鄉中興路平交道倒車，被民眾行車記錄器拍下檢舉，被依「在鐵路平交道內倒車」罰款9萬元、吊扣駕照1年。吊照將讓他工作不保，提起行政訴訟要求撤銷罰單，法官認為「地點不在平交道內」，裁定撤銷罰單。

當天早上大約7點，吳姓曳引車駕駛倒車被檢舉開罰。鐵路警察花蓮分局經查屬實，以他違反道交處罰條例第54條第3款「在鐵路平交道內倒車」舉發。

一個倒車動作，不僅被吊照，工作不保，罰鍰還與酒駕最重9萬元一樣多。對於裁決結果，他相當不服，遂提行政訴訟，並表示工地內空間狹隘，根本無法轉調車頭。此外，工地僅一處出入口，一旁又緊鄰平交道黃網區，他要是車頭進入工區，還是得以倒車方式離開。基於如此客觀考量，不得已才會倒車進入，之後卸下挖土機等機具，就可以直接駛離現場。