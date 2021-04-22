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康友董事長陳民郎涉炒股獲交保 北檢提抗告

中央社 / 台北22日電

康友公司董事長陳民郎、股市作手鄭光育被控炒作康友-KY股票，經北檢約談後聲押禁見。北院昨天裁定陳、鄭各以新台幣30萬元、15萬元交保，北檢不服今天提起抗告。

台北地檢署偵辦原上市公司康友-KY（已下市）前董事長黃文烈涉財報不實案，去年展開多波搜索、約談行動。不過，黃文烈已潛逃國外，台北地檢署發布通緝；同案被告、中國富商王命亮也被檢方通緝。

檢調查出，黃文烈與王命亮涉嫌於民國107年間炒作康友-KY股價，由陳民郎、鄭光育等7人合力將康友-KY股票的每股收盤價，由107年9月間的300餘元，炒作至107年10月的500餘元，涉犯證券交易法操縱股價罪。

北檢20日指揮調查局北部地區機動工作站兵分10路搜索，並約談陳民郎、鄭光育等7名嫌疑人及多名證人到案。檢察官漏夜複訊後，認為陳、鄭犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院訊問後，認為陳民郎、鄭光育並非此件炒作股票的核心人物，相關證人居住國外，勾串可能已然減低，昨天裁定陳民郎30萬元、鄭光育15萬元交保，2人均限制出境、出海。

北檢不服北院對陳民郎、鄭光育的交保裁定，今天提起抗告。

康友現任董座陳民郎。聯合報記者黃義書／攝影
康友現任董座陳民郎。聯合報記者黃義書／攝影

通緝 上市公司 康友

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