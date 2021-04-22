防再遭駭客入侵 調查局與中油秘密簽署資安備忘錄

去年5月中油內部系統遭不明人士植入勒索病毒，儲存的檔案均無法開啟，營運受嚴重影響，為防範駭客入侵再次發生，調查局今低調與中油簽署「國家資通安全與情資分享合作備忘錄」，未來台北市調查處將與中油將進行資安情資交換，確保受到危害時，能源不會受影響中斷。

中油與台塑均屬於台灣關鍵基礎設施，近年紛紛遭駭客攻擊，通報調查局立案偵辦；由於總統蔡英文強調「資安就是國安」，調查局認為，持續性威脅（APT）攻擊涉及國家安全，決定與中油、台電等水電能源機關，簽署情資交換備忘錄，共同防護資訊安全。

業界人士指出，簽約儀式雖在中油大樓公開舉行，但雙方祕而不宣，主要是擔心若大張旗鼓，駭客會有所警覺，進而挑戰政府機關，由於駭客匿蹤手法先進，對查緝上是一大考驗，故低調進行布防；出席簽約儀式官員包括經濟部次長林全能、中油董事長李順欽、調查局長呂文忠、資通安全處長余尚賢等人。

調查局指出，中油最早在2016年4月，電腦就被執行惡意程式，駭客當時就已取得主機控制權，在入侵之後，駭客持續展開攻擊，前年9月，駭客利用PsExec遠端管理工具，連線到中油內部系統，再向企業勒索贖金。