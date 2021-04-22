中廣花百萬律師費打黨產案 提告動支遭凍財產敗訴

中廣遭不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分不當財產。記者曾原信／攝影

中國廣播公司遭不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分不當財產，中廣請求動支百萬元的律師費，黨產會不准，中廣提起行政訴訟；台北高等行政法院審理認為，黨產會否准無違誤，駁回中廣請求。可上訴。

訴訟緣於黨產會認定中廣人事、財務、業務曾由國民黨實質控制，認定中廣不當取得的財產應轉為國有，中廣提行政訴訟、聲請停止執行等。

中廣主張，支付行政訴訟案第一審律師費40萬元、聲請停止執行案第一審律師費42萬，加上行政訴訟第一審律師費44萬元共逾百萬的費用，符合黨產條例但書規定，應由被禁止處分的財產中動支。

法官審理卻認為，中廣因不服被認定為附隨組織，行政訴訟就算獲勝訴確定，也只是中廣財產中「非屬不當取得財產」範圍的增加，中廣為此的支出，事實上與增進公共利益無關。

法官認為，黨產會對其他如中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會等附隨組織所提出的法律服務費用申請，不是自由處分財產，與中廣訴訟權可獲得維護的情形有別，沒有中廣所指違反平等原則情事。

判決說，黨產會同意國民黨從被推定為不當取得的財產中支付律師費，是因國民黨為給付積欠大量解僱員工、退休員工優存與月退等，不過，中廣因而主張黨產會違反行政自我拘束原則，即無足取，黨產會對中廣的處分並無違誤。