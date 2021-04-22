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男作偽證控訴情敵要開槍 被戳破法院判徒刑4月

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

李姓男子因長期追求蕭姓女子無果，醋勁大發下，竟謊報蕭女的鍾姓男友將在旗山轉運站開槍，更在警詢時撒謊，指鍾男要對他開槍，他做偽證遭檢警戳破；橋頭地院審理後，依誣告罪嫌判他4月有期徒刑。

判決指出，李男長期追求蕭女，但蕭女已有男友鍾男，2人關係分分合合已3、4年。3年前4月28日零時許，李男聽聞鍾男傳訊息給蕭女稱他要從嘉義搭高鐵回左營站，再轉搭客運到旗山轉運站，請託蕭女去接他時，李撥打110報警，向警方謊稱30分鐘後鍾男要在旗山轉運站開槍。

警方聽聞驚覺大事不妙，火速趕到現場，卻未發現有人開槍情事；9天後，鍾男到旗山警分局偵查隊接受警詢時，又謊稱鍾男傳訊息給蕭，揚言要到旗山轉運站對他開槍，涉及槍砲彈藥刀械管制條例等事。案經警方追查下，戳破李男謊言。

橋頭地院認為，鍾男從未與李男見過面，更不知道他追求蕭女，甚至不知道他的存在。且依造李男辯稱，蕭是他的女友，因他要飲酒，所以讓蕭獨自到旗山轉運站赴約，且在看到鍾傳訊息給蕭前，他根本未預計要前往旗山轉運站，鍾也未邀約他見面；鍾若真心生不滿，為何要到李未預計出現地方對他開槍，顯見李的辯稱與常情不符。

不僅如此，李男在偵查過程、準備程序時，一下稱「是不小心看到鍾男傳訊息給蕭女」、「鍾因感情糾紛傳訊息『給他當時的女友』要他小心」後又改口「是蕭女將訊息拿給他看」、「他看到鍾傳給蕭的訊息說要到旗山轉運站開槍」等說詞前後不一，不足採信。

法院審酌，李男虛構事實，讓鍾男有受刑事追訴為險，徒費司法資源，且事後未與鍾男達成和解，考量鍾的前科、高職肄業智識程度、工作、家庭狀況等，判處他有期徒刑4個月，可上訴。

經橋頭地院判決後，李男不服結果提出上訴，但上訴狀未補提上訴理由，逾期未補正，上訴遭橋院駁回。

李姓男子因長期追求蕭姓女子無果，醋勁大發下，竟報警謊稱蕭女的男友鍾姓男子將在旗山轉運站開槍，更在警詢時撒謊，被警方戳破。圖／聯合報系資料照
李姓男子因長期追求蕭姓女子無果，醋勁大發下，竟報警謊稱蕭女的男友鍾姓男子將在旗山轉運站開槍，更在警詢時撒謊，被警方戳破。圖／聯合報系資料照

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