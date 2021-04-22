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變換車道未打方向燈 半公里內連開二罰單駕駛不服

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓駕駛去年8月行經國道一號台中路段，因變換車道未打方向燈被國道警察連開二張罰單需罰六千元，她認為二次裁罰路段僅差半公里，因此不服提起行政訴訟，彰化地方法院認為此案屬裁罰過當而有違比例原則，判決撤銷原交通裁決處分。

判決指出，李姓駕駛去年8月6日8時40分、41分，分別在國道1號北向179.7及179.2公里處，變換車道未使用方向燈而違規，被民眾向國道警察提出檢舉，國道警察也依違反道路交通管理處罰條例第33條移送，共裁決罰鍰6000元，並記違規點數2點，讓李姓駕駛不服提起行政訴訟。

李姓駕駛認為，她在台中交流道下閘道處相距0.5公里內、1分鐘內，以同一違規事實被連續舉發，行政機關裁罰目的在於矯正行為人違法行為，怎能同一違規行為重複裁罰，違反憲法比例原則及道路交通管理處罰條例中連續舉發規定，於法不符，請求撤銷原處分。

法官認為，從勘驗結果及擷取畫面可知，駕駛當時在國道1號高速公路北向179.7公里、179.2公里處，變換車道時均未依規定使用方向燈，然其2次違規地點相距僅0.5公里，且違規時間僅相隔1分鐘，未達道路交通管理處罰條例第85條第之1第2項第1款所定之6公里、6分鐘，且原告於上開行駛期間內，亦未行駛經過任何一個路口，應不得連續舉發，否則即屬裁罰過當而有違比例原則，所以原告聲明請求撤銷在後之原處分，應予准許。

彰化縣提起交通行政訴訟的案件以「並排停車」、「未打方向燈」、「國道行駛路肩」等案件居多。

以往曾有民眾提供行車記錄器向警方舉報，同一次行車路段中有多次未打方向燈即變換車道，警方依據影像證據開了4、5張罰單，曾有一位民眾不服在國道短短二公里被開了4張罰單被罰1萬2000元，更有某縣市路段有人全程被開19張罰單，罰金高達5萬7000元，當事人也不滿而提起行政訴訟。

彰化縣李姓駕駛去年8月行經國道一號台中路段，因變換車道未打方向燈被國道警察連開二張罰單需罰六千元，她認為二次裁罰路段僅差半公里，因此不服提起行政訴訟，彰化地方法院判決撤銷原交通裁決處分。報系資料照
彰化縣李姓駕駛去年8月行經國道一號台中路段，因變換車道未打方向燈被國道警察連開二張罰單需罰六千元，她認為二次裁罰路段僅差半公里，因此不服提起行政訴訟，彰化地方法院判決撤銷原交通裁決處分。報系資料照

國道 罰單 車道

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