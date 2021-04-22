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律師考生抵抗考選部及格400分門檻 法院駁回將上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影

考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。有8名原告重考及格，因此4名撤告、4名變更為確認之訴，台北高等行政法院今判決駁回原告之訴，可上訴。

修正前律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一，另還要考國文。

考選部2017年8月通過修正，第二試增加分數門檻，只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分即不及格。引起眾多法律學子疾呼抗議。

輔大法碩湯姓研究生等23名考生2018年落榜，訴願被駁後提起課予義務訴訟，請求命考選部允予及格成績。學生委任律師高烊輝主張，考選部400分及格制度，已違反專門職業及技術人員考試法第16條第1項所列三種及格規定。

法院今判駁回，有部分考生將提上訴。對此，律師考試改革協會指出，對於考選部，再次嚴正的呼籲重新檢討並廢除400分制度。

先前已有消息指出，將來的考制會朝著多合一的法律專業人員資格考試為大方向前進，400分制度實際上已經成為考選部自己都放棄的制度，繼續施行的意義何在？難道考生僅僅只是錯誤政策下的犧牲品嗎？

400分制度至今已經產生三屆的受害者，並且將繼續施行。在考選部對於400分無動於衷的同時，對於受害考生而言，法院的救濟便成為因此擺脫年復一年浮沉於不合理制度中的浮木。

沉重的呼籲北高行及最高行，400分受害考生作為原告，將會越來越多，不論是今年、明年還是後年，法院的判決，都將能夠免去很多考生的無端掙扎，希望法院能傾聽被害考生對於400分制度的控訴，還給考生一個公道。

律師 公司法 刑事訴訟

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