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粗心母未注意女嬰嗆奶亡 獲緩起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北一謝姓女子單獨在家照顧3個月大女嬰，餵完奶後，把女嬰獨自留在房間，等到丈夫回家，才發現女嬰無呼吸心跳，送醫不治。新北地檢署今偵結，認定謝女涉犯過失致死罪嫌，給予緩起訴處分。

檢警調查，謝女去年11月間在住所照顧3個月大的女嬰，凌晨4點餵完奶後，謝女將女嬰獨自留在房間睡覺，也未前往查看，直到清晨6點，謝女丈夫上完班剛回到家，才發現女嬰已無呼吸心跳，送醫後不治。

檢方認為，謝女在餵完奶後，應注意嬰兒可能發生嗆奶的情況，如果嬰兒躺臥姿勢不當，嗆奶後可能發生將奶汁吸入氣管導致窒息死亡。檢方認為，按照當時的狀況，謝女並沒有不能注意的情況，卻因疏忽導致憾事發生，因而認定謝女犯有過失致死罪嫌。

謝女事後悔恨不已，身心備受煎熬，加上丈夫也同意緩起訴處分，因此檢察官依過失致死罪，給予緩起訴一年，並立悔過書。

母疏忽未注意女嬰嗆奶。圖／聯合報系資料照
母疏忽未注意女嬰嗆奶。圖／聯合報系資料照

新北 嬰兒

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