復職不到2個月 南投仁愛鄉長吳文忠貪汙罪再度面臨停職

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉嫌工程發包收取廠商回扣，今天被台中地院依貪汙等16罪判處有期徒刑18年6月，褫奪公權5年。吳文忠之前遭羈押，3月4日才復職不到兩個月，這次又依貪汙治罪條例判處重刑，將面臨再度停止處分。

判決書指出，吳文忠2018年任職仁愛鄉民代表會主席，為支付競選鄉長開銷，向有意承攬工程的廠商索賄，允諾當選後將把工程發包給行賄的廠商，再向得標商收回扣，去年3月遭台中地檢署依貪汙罪嫌偵辦羈押，檢方查出他涉貪至少54件，收受或索賄金額達827萬元，將他起訴續押，羈押350天後，今年3月才獲交保，3月4日復職。

檢方認定吳涉54件弊案、總工程經費1億的工程案收賄827萬元。台中地院審理後，認定他收賄16次，得手共計225萬2000元，但依貪汙治罪條例判處吳文忠18年6月有期徒刑，褫奪公權5年，並應繳回犯罪所得225萬2000元。