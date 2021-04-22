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天道盟強擄陽明山地主逼簽本票 遭逮發現小弟暗槓2千萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市紀姓男子與楊姓男子共同投資陽明山土地，兩人嫌隙，紀的女兒找來天道盟吳姓成員設局約出楊，將楊強押到南部逼簽1億本票，檢警第一時間逮捕紀等3人，昨天循線逮捕吳等7人，起出天道盟標誌名片，還發現吳的小弟「暗槓」其中2000萬本票，吳得知後氣得跳腳。

據了解，紀、楊投資的土地共5筆位於陽明山平等里，價值1億，所有土地目前都登記在楊名下，紀不滿，紀的女兒、男友也看不下去，找來有幫派背景的吳，設局策畫押人。

警方調查，吳本就經營開發公司，專門放款和暴力討債，他受紀請託後，率6人用租屋名義約出楊，將楊押到楊明山，待紀等3人到場，一群人分開2車到雲林，楊被痛毆。

警方昨天持搜索票逮捕40歲的吳，以及同夥30歲饒姓男子、30歲江姓男子等7人，其中1人未成年，查獲手機、天道盟名片、旗幟、本票、借據等物證，檢方訊後依妨害自由、恐嚇等罪聲押，法院裁定吳10萬交保，其餘請回。

楊是遭吳等人用板凳痛毆，頭、腳受傷，加上他本就患有心臟病，只能簽下6張1億元本票及土地讓渡書求饒。吳遭逮後坦承犯案，稱自己可得3成佣金。

警方查獲吳等人手機、天道盟名片、旗幟、本票、借據等物證。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲吳等人手機、天道盟名片、旗幟、本票、借據等物證。記者蔡翼謙／翻攝
楊遭吳以租屋名義押走。記者蔡翼謙／翻攝
楊遭吳以租屋名義押走。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲吳等人手機、天道盟名片、旗幟、本票、借據等物證。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲吳等人手機、天道盟名片、旗幟、本票、借據等物證。記者蔡翼謙／翻攝

陽明山 未成年

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